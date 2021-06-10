ФОТО: Голливудская Надя. Первый кадр со съемок американской "Иронии судьбы"

Российский режиссер фильма под рабочим названием "О судьбе" (About Fate) Марюс Вайсберг поделился первым кадром со съемок. Вайсберг снимает англоязычный ремейк киноленты Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!".

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Съемки фильма недавно начались в Бостоне. В кадре, которым Вайсберг поделился с подписчиками в Instagram, голливудская актриса Эмма Робертс, исполняющая главную женскую роль, лежит на кровати с телефоном в руках.

Над сценарием фильма работает Тиффани Полсен, задача которой адаптировать знаменитую историю для международного проката. В главных ролях играют Эмма Робертс (ее героиню зовут Марго) и Томас Манн. В фильме также снимаются Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

Американское издание Deadline сообщает, что роль Гали, невесты Жени Лукашина досталась американской актрисе Мэделин Петш. Сюжет фильма Марюса Вайсберга во многом будет перекликаться с фильмом Рязанова.

Краткое описание сценария, согласно распространенному ранее релизу, "это рассказ о двух людях, которые верят в любовь, но никак не могут найти ее истинный смысл. В бурном круговороте событий судьба сталкивает героев в новогоднюю ночь… со всеми вытекающими последствиями. Зрителей ждет много отличного юмора, романтики и новогодняя сказка".

Режиссер уже делился некоторыми подробностями грядущего проекта. В нем, например, останется сцена с баней. По словам Вайсберга, в США в каждом городе есть бани и любители попариться с веником. "Я решил, что надо сделать сцену в русской бане, как дань оригиналу, — сказал режиссер. — Мои ожидания от этого проекта таковы: теперь вся Америка тоже будет в Новый год сидеть перед телевизором".

Актриса Валентина Талызина, сыгравшая в оригинальной ленте одну из второстепенных ролей и озвучившая главную героиню, сомневается, что новый фильм будет успешным. "На основе общей истории они создадут свое кино, тем более еще и американское. Не думаю, что у них получится сделать такой же успешный фильм: наш проверен годами, его до сих пор любят. А все, что делалось еще раз, всегда ведь выходило почти что плохо, если честно говорить", - считает она.

СМИ отмечали, что пока неизвестно, удалось ли создателям ремейка согласовать права с наследниками Эльдара Рязанова, снявшего легендарную ленту "Ирония судьбы, или С легким паром". В 2007 году фильм под названием "Ирония судьбы. Продолжение" снял Тимур Бекмамбетов. Также известно о болливудском проекте I love NY (2015), в котором события советской комедии перенесены в современную Америку.