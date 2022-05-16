ФОТО: Ивар Калниньш сыграл главу мафии в новом сериале "Ворота Риги"

24 мая новый отечественный сериал "Ворота Риги" (Rīgas vārti) доберется до зрителей на стриминговой платформе Go3. Яркий состав латвийских и литовских актеров, неожиданные повороты сюжета и разнообразные места съемок позволят заглянуть за кулисы криминального мира.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Главный герой сериала Эрик, которого играет восходящая литовская звезда Мантс Землескис, решает подняться в иерархии наркорынка, где ему нужно постоянно лавировать между правоохранительными органами и международными преступными группировками. Эрик планирует обойти своих постоянных партнеров, чтобы стать еще более важным игроком в опасном нелегальном бизнесе.

В 12 эпизодах "Ворот Риги" зрители познакомятся с Эриком и его союзниками, сражающимися за власть, деньги и выживание.

Сюжет сериала воплощают в жизнь Екаб Рейнис, Лелде Дреймане, Дарта Даневича, Эдгар Озолиньш, Ивар Пуга, Анете Красовска, Дарта Деюс, Зане Бурницка, Виталий Яковлевс и другие актеры из Латвии и Литвы. В сериале принимает участие также Ивар Калниньш, который играет главу влиятельной мафиозной семьи.

Съемки проходили в Риге, Вильнюсе и Таллине. Режиссер сериала – Ричардас Виткайтис.