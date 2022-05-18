ФОТО: Кинозвезды на красной дорожке Каннского кинофестиваля

Под знаком гламура и политики открылся во вторник, 17 мая один из старейших кинофестивалей Европы Каннский кинофестиваль. По красной ковровой дорожке прошли мировые, европейские и французские звезды.

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Юбилейный 75-й Международный Каннский кинофестиваль, стартовал на Лазурном берегу комедийным ужастиком "Coupez!" (Режьте!) оскароносного французского режиссера Мишеля Хазанавичуса. Эта комедия о зомби — ремейк японского проекта "Зомби одним планом". Изначально она должна была называться "Z" (от "зомби")".

Но поскольку эта буква ассоциируется с войной, развязанной Россией против Украины, фильм был переименован. Международное название остается прежним — "Окончательный монтаж" (Final cut). Картина рассказывает о молодых кинематографистах, приступающих к съемкам малобюджетного хоррора о нашествии зомби и неожиданно ставших объектами нападения реальных мертвецов.

Во время церемонии открытия, традиционно состоявшегося во Дворце фестивалей и конгрессов на набережной Круазет, к членам жюри и гостям открытия обратился президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы выиграем эту войну", — сказал Зеленский, добавив, что киноиндустрия не должна молчать. "Кино будет молчать или говорить?", — задал риторический вопрос Владимир Зеленский. Зал стоя аплодировал президенту Украины.

Напомним, что в 2020 году Каннский фестиваль отменили из-за пандемии коронавируса, а в 2021-м он прошел в сокращенном формате.

Традиционно в Каннах представлен латвийский павильон, где работают представители Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA), Национального киноцентра и Латвийской ассоциации кинопродюсеров. В частности, они подготовили для Каннского кинорынка каталог новейших и готовящихся к выпуску латвийских фильмов для работы с кинопрокатчиками и другими международными партнерами.