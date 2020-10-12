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Карина Цериня, Йоланта Талума, Байба Вилне
ФОТО: Кто и зачем участвует в латвийском реалити-шоу про пластическую хирургию
Foto: Publicitātes foto

12 октября канал 3+ начнет показ экстремального реалити-шоу о перевоплощениях с помощью эстетической медицины "Операция: Новая жизнь".

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Впервые в истории латвийского телевидения профессиональные пластические хирурги, стоматологи и офтальмологи объединились, чтобы осуществить мечты шести человек о преображении. Им сделают все необходимые пластические, стоматологические и офтальмологические операции.

Интерес к кастингу был огромный - о своем желании изменить внешность тогда заявили сотни людей, пришедшие отбор. Из них создатели программы выбрали 18, но к финалу придут шестеро - в первых 6 выпусках шоу их поделят на 6 команд по 3 человека в каждой. Они примут участие в открытой фотосессии, азартных соревнованиях и других проверках и постараются доказать, что именно они достойны сделать шаг в новую жизнь.

Проект будет транслироваться по понедельникам в 21.00 на телеканале 3+ на русском языке (в переводе). Оригинальная версия на латышском языке уже вышла в эфир на прошлой неделе на TV3.

Представляем вам всех участников шоу:

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Карина Цериня, Йоланта Талума, Байба Вилне

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DELFI Showtime

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DELFI Showtime
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