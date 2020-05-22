ФОТО: На крыше торгового центра Alfa проходят автокиносеансы

Торговый центр Alfa открыл сезон уличных кинопоказов на крыше. Зрители смотрели фильм, сидя в своих машинах.

Первый в этом сезоне автокиносеанс прошёл 21 мая с соблюдением всех правил эпидемиологической безопасности. Машины были расставлены так, чтобы соблюдалась дистанция, а окна можно было открывать только на режим проветривания. В одной машине находились только члены одного домохозяйства.

Демонстрировалось два фильма - "Стриптизёрши" (Hustlers) и "Достать ножи" (Knives Out). Именно они победили в голосовании, проводившимся на странице мероприятия в Facebook.

Первый раз подобный вечер кино на крыше прошёл в 2018 году.