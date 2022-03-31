ФОТО: Опубликованы новые кадры и дата премьеры приквела "Игры престолов"

Создатели приквела к сериалу "Игра престолов" объявили дату премьеры и показали новые кадры шоу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Компания HBO объявила дату премьеры сериала "Дом дракона" - 21 августа этого года. Известно, что съемки были завершены в середине февраля.

Действие сериала, основанного на романе Джорджа Мартина "Пламя и кровь", происходит за 300 лет до событий "Игры престолов". На этот раз зрители увидят историю дома Таргариенов.

В главных ролях заняты Пэдди Консидайн, Оливия Кук, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Фабьен Франкель. Рис Иванс, Стив Туссен, Ева Бест и Соноя Мидзуно.

Интересно, что "Дом Дракона" выйдет незадолго до премьеры другого ожидаемого масштабного проекта - "Властелин колец: Кольца власти" от Amazon стартует 2 сентября на Prime Video.

Одновременно с анонсом даты создатели "Дома драконов" поделились новыми кадрами из сериала.