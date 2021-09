ФОТО. Почти близнецы: знаменитые актеры и их дублеры

Несомненно, боевые сцены, сложные трюки и другие спецэффекты в кино снимать бывает достаточно опасно. Поэтому в киноиндустрии существуют профессии каскадера и дублера — это люди, которые профессионально выполняют сложные физические трюки и подстраховывают актеров. Несмотря на то, что их лица не появляются в кадре, каскадеров и дублеров гримируют так, чтобы они были максимально похожи на своих прототипов. Иногда сходство настолько сильное, что с первого раза угадать, где актер, а где его двойник, бывает сложно.

Uma Thurman and her stunt double on set of Kill Bill Vol 1 (2003) pic.twitter.com/NP5Dg2DnFf