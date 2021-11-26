ФОТО: Полюби меня черненьким. Анджелина Джоли, Владимир Высоцкий и другие актеры, сыгравшие в кино персонажей другой расы

В Голливуде и в киноиндустрии по всему миру до недавнего времени можно было встретить множество случаев, когда актеры играли персонажей другой расы. Теперь в большом кино такое представить невозможно, ведь подобная практика встречает резкую критику публики, а те, кто на это осмеливается, несут большие репутационные потери.

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В языке существует даже специальные термин — whitewashing, под которым сейчас подразумеваются любые примеры расового несоответствия персонажей и играющих их актеров. Особенно остро противники этой практики воспринимают blackface, то есть использование белыми актерами специального грима, который ради роли превращает их в темнокожих людей.

Вспоминаем актеров, которых специально гримировали под представителей другой расы в фильмах прошлых лет.

Анджелина Джоли. "Ее сердце" (2007)

Foto: Kadrs no filmas

Актриса Анджелина Джоли родилась в семье американца и франкоканадки. В фильме "Её сердце" Джоли сыграла французскую журналистку Мариан Перл, чей отец был евреем из Нидерландов, а мать — кубинка.

Микки Руни. "Завтрак у Тиффани" (1961)

Foto: Kadrs no filmas

В фильме "Завтрак у Тиффани" американский актер Микки Руни сыграл японца мистера Юниоши. Эту роль запомнили как один из самых скандальных случаев оскорбительной и карикатурной демонстрации представителей азиатской расы в голливудском кино.

Джон Уэйн. "Завоеватель" (1956)

Foto: Kadrs no filmas

Американский актер Джон Уэйн в фильме "Завоеватель" сыграл Чингисхана — великого хана Монгольской империи. В Голливуде фильм до сих пор считается одной из худших картин 1950-х годов.

Владимир Высоцкий. "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976)

Foto: Kadrs no filmas

Владимир Высоцкий в фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" сыграл Абрама Петровича Ганнибала — эфиопа по происхождению.

Джейк Джилленхол. "Принц Персии: Пески времени" (2010)

Foto: Kadrs no filmas

Джейк Джилленхол — американец с еврейским происхождением. Его мать родилась в семье иммигрантов из России и Польши. В фильме "Принц Персии: Пески времени" Джилленхол сыграл персидского принца Дастана, то есть представителя иранского народа.

Марлон Брандо. "Чайная церемония" (1956)

Foto: Kadrs no filmas

Американец Марлон Брандо сыграл японского переводчика Сакини. Кроме того, в фильмографии Брандо есть роль мексиканского революционера Эмилиано Сапаты.

Элизабет Тейлор. "Клеопатра" (1963)

Foto: Kadrs no filmas

Элизабет Тейлор — американская актриса, родившаяся в Лондоне в семье ирландца и американки, в фильме "​​Клеопатра" сыграла царицу Египта.

Шон Коннери. "Ветер и лев" (1975)

Foto: Kadrs no filmas

Шотландский актер сыграл арабского мятежника Ахмед аль-Раисули.

Джонни Депп. "Одинокий рейнджер" (2013)

Foto: Kadrs no filmas

Американский актер Джонни Депп сыграл индейца Тонто.

Кэтрин Зета-Джонс. "Крестная мать кокаина" (2017)

Foto: Kadrs no filmas

Валлийская актриса сыграла колумбийскую наркобаронессу Грисельду Бланко.

Сергей Бондарчук. "Отелло" (1955)

Foto: Kadrs no filmas

Советский актер Сергей Бондарчук с болгарскими и сербскими корнями сыграл в фильме "Отелло" мавра.

Бен Аффлек. "Операция Арго" (2012)

Foto: Kadrs no filmas

Американский актер Бен Аффлек в фильме "Операция Арго" сыграл агента ЦРУ с мексиканскими корнями Тони Мендеса.

Роберт Дауни-младший. "Солдаты неудачи" (2008)

Foto: Kadrs no filmas

В фильме "Солдаты неудачи" Роберт Дауни-младший сыграл белого австралийского актера Кирка Лазаруса, который произвел операцию по смене кожной пигментации, чтобы сыграть сержанта-афроамериканца Линкольна Осириса.