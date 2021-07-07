ФОТО: После долгого перерыва открылся Каннский фестиваль
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

Во французских Каннах вечером 6 июля открылся 74-й Каннский кинофестиваль.

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Мэр Канн Давид Лиснар на открытии заметил, что посещение Каннского фестиваля с точки зрения эпидемиологической безопасности гораздо более надежно, чем, например, поездка в метро или воскресный визит в супермаркет. А возглавляющий в этом году жюри кинорежиссер, сценарист, продюсер и актер Спайк Ли заявил, что, по его мнению, мир управляется гангстерами - такими как российский президент Владимир Путин, Дональд Трамп (его Ли назвал "агентом "оранж" - как яд, применяемый американской армией во Вьетнаме) и президент Бразилии Жаир Болсонару.

В 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии, в этом году его перенесли с мая на июль. "И вот мы здесь после года, который был не похож ни на один другой год, в наших прекрасных платьях. Вы скучали по гламуру? Я очень скучала", - воскликнула голливудская звезда Джоди Фостер, удостоившаяся в этом году почетной награды Канн.

Открытием Канн в этом году стал фильм французского режиссера Леоса Каракса "Аннетт" с дуэтом актеров Адама Драйвера и Марион Котийяр и в сопровождении музыки группы Sparks.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Каннский кинофестиваль
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