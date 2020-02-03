ФОТО: Репетиция "Оскара". Триумфатором BAFTA стала военная драма "1917"

2 февраля в лондонском Альберт-холле прошла церемония вручения британской национальной премии в области кино и телевидения BAFTA. Триумфатором стал фильм Сэма Мендеса "1917", получивший 7 наград при 9 номинациях.
Лидерами по числу номинаций были три ленты - 11 у "Джокера" и по 10 у "Ирландца" и "Однажды в Голливуде".
Среди гостей церемонии были не только кинозвезды, но и члены королевской семьи - принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон.
Полный список лауреатов BAFTA этого года:
Лучший фильм: "1917"
Лучший британский фильм: "1917"
Лучший режиссер: Сэм Мендес ("1917")
Лучшая актриса: Рене Зеллвегер ("Джуди")
Лучший актер: Хоакин Феникс ("Джокер")
Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн ("Брачная история")
Лучший актер второго плана: Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде")
Лучший оригинальный сценарий: "Паразиты"
Лучший адаптированный сценарий: "Кролик Джоджо"
Лучший фильм на иностранном языке: "Паразиты"
Лучший анимационный фильм: "Клаус"
Лучший кастинг: "Джокер"
Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс ("1917")
Лучшая музыка к фильму: Хильдур Гуднадоттир ("Джокер")
Лучшие визуальные эффекты: "1917"
Лучшее художественное оформление: "1917"
Лучший дизайн костюмов: "Маленькие женщины"
Лучший грим и прически: "Скандал"
Лучший монтаж: "Ford Vs Ferrari"
Лучший звук: "1917"
Лучший британский дебют: "Наживка"
Лучший документальный фильм: "Для Самы"
Лучший короткометражный фильм: "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)" (Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)
Лучший анимационный короткометражный фильм: "Дедушка был романтиком" (Grandad Was A Romantic)
Восходящая звезда: Майкл Уорд
Премия BAFTA вручается с 1948 года в Лондоне. Церемония считается своеобразной генеральной репетицией "Оскара", так как часто предвосхищает итоги голосования членов Американской киноакадемии.