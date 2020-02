ФОТО: Репетиция "Оскара". Триумфатором BAFTA стала военная драма "1917"

2 февраля в лондонском Альберт-холле прошла церемония вручения британской национальной премии в области кино и телевидения BAFTA. Триумфатором стал фильм Сэма Мендеса "1917", получивший 7 наград при 9 номинациях.

Лидерами по числу номинаций были три ленты - 11 у "Джокера" и по 10 у "Ирландца" и "Однажды в Голливуде".

Среди гостей церемонии были не только кинозвезды, но и члены королевской семьи - принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон.

Полный список лауреатов BAFTA этого года:

Лучший фильм: "1917"

Лучший британский фильм: "1917"

Лучший режиссер: Сэм Мендес ("1917")

Лучшая актриса: Рене Зеллвегер ("Джуди")

Лучший актер: Хоакин Феникс ("Джокер")

Лучшая актриса второго плана: Лора Дерн ("Брачная история")

Лучший актер второго плана: Брэд Питт ("Однажды... в Голливуде")

Лучший оригинальный сценарий: "Паразиты"

Лучший адаптированный сценарий: "Кролик Джоджо"

Лучший фильм на иностранном языке: "Паразиты"

Лучший анимационный фильм: "Клаус"

Лучший кастинг: "Джокер"

Лучшая операторская работа: Роджер Дикинс ("1917")

Лучшая музыка к фильму: Хильдур Гуднадоттир ("Джокер")

Лучшие визуальные эффекты: "1917"

Лучшее художественное оформление: "1917"

Лучший дизайн костюмов: "Маленькие женщины"

Лучший грим и прически: "Скандал"

Лучший монтаж: "Ford Vs Ferrari"

Лучший звук: "1917"

Лучший британский дебют: "Наживка"

Лучший документальный фильм: "Для Самы"

Лучший короткометражный фильм: "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)" (Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Лучший анимационный короткометражный фильм: "Дедушка был романтиком" (Grandad Was A Romantic)

Восходящая звезда: Майкл Уорд

Премия BAFTA вручается с 1948 года в Лондоне. Церемония считается своеобразной генеральной репетицией "Оскара", так как часто предвосхищает итоги голосования членов Американской киноакадемии.