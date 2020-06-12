ФОТО: Сериал "Большие дураки" прирастает звездами соцсетей

В Риге прошла вечеринка, посвященная скорому выходу второго сезона первого в Латвии мокьюментари-сериала "Большие дураки" (Lielie Muļķi). О нем мы уже писали тут.

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В новом сезоне, который зрители увидят 24 июня, жителям Больших дураков предстоит противостояние с Малыми дураками - соседним селом (такие населенные пункты действительно есть в Латгалии).

На роли жителей Малых дураков пригласили известного музыканта Андриса Фрейденфелдса (мэр Мадис Меднис) и популярных блогеров Беате Берзиню, Яну Брук и Элину Пакалне.