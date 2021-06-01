ФОТО: Смех и слезы. Как представляли постаревших "Друзей" в 2004 году

Несколько дней назад на экраны вышел спецвыпуск сериала "Друзья", который так долго ждали его поклонники. К счастью, внешность актеров спустя 17 лет изменилась не так, как когда-то представлял себе журнал Star Magazine.

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В одном из номеров издания в 2004 году были опубликованы фотографии Рэйчел (Дженнифер Энистон), Моники (Кортни Кокс), Чендлера (Мэттью Перри), Джоуи (Мэтт Леблан), Росса (Дэвид Швиммер) и Фиби (Лиза Кудроу), какими они могут стать в 2024 году. Авторы отредактированных снимков, судя по всему, предполагали, что за 20 лет большая часть друзей из Нью-Йорка увлекутся нездоровой пищей и сильно наберут в весе, а кто-то даже обзаведется внушительным вторым подбородком. Впрочем, у актеров еще есть три года, чтобы преобразиться в соответствии с фантазиями журнала (но лучше не надо).

Появление снимка в сети тут же привлекло внимание поклонников сериала, которые признаются, что смеялись до слез. В то же время многие отмечают, что Дженнифер Энистон практически не изменилась, чего, увы, нельзя сказать о Мэттью Перри и Мэтте Леблане.