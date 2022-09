ФОТО. "Снялась вся Рига!" Кирилл Серебренников закончил в Латвии съемки картины про Эдуарда Лимонова

Российский режиссер Кирилл Серебренников закончил в Риге съемки картины "Лимонов, баллада об Эдичке" по биографическому роману французского писателя Эмманюэля Каррера. О жизни русского писателя и поэта, который при жизни ратовал за войну в Украине, но не дожил до нее. В эпизодах были задействованы сотни известных московских и рижских медийных лиц. Информация о проекте держится в секрете, но сегодня сам Кирилл выложил в Instagram красноречивые картинки из Риги со словами It was hard, hot and fcking excited!!!.

"У меня руки были по локоть в крови — не мог раньше поднять трубку. На что не пойдешь ради искусства!", - так один известный рижский деятель оправдывал день, когда никому не отвечал на телефонные звонки. Подробности умалчивал. Но и без лишних слов последние недели город и соцсети живут слухами: режиссер Кирилл Серебренников заканчивает в Латвии свой фильм про Эдуарда Лимонова, в котором, как пишут в одной эмигрантской закрытой группе, "снялась вся Рига". Факт съемок подтвердил и друг Кирилла - экс-директор Национального театра Оярс Рубенис...

Война застала Серебренникова во время российских съемок фильма - кадров, посвященных началу и финишной прямой жизни писателя. Как рассказал режиссер в интервью Юрию Дудю, после 24 февраля со съемочной площадки стали разъезжаться зарубежные актеры, в то время как сам он не мог покинуть Россию, пока не получил условно-досрочное освобождение по своему уголовному делу. После сразу уехал и теперь живет в Берлине, где у него своя квартира.

Съемки продолжились в августе и сентябре в Юрмале и Риге. Все участники процесса связаны договорами о неразглашении, но таких масштабных съемок с участием сотен рижан и приезжих российских медиаперсон — не утаишь. По слухам, на площадке бывшего аэропорта в Румбуле латвийская кинокомпания Forma Pro Films создала грандиозные по размаху декорации Нью-Йорка. По всем признакам, именно они появились сегодня в инстаграме Серебренникова.

На главную роль режиссер выбрал английского актера Бена Уишоу — звезду фильмов "Парфюмер", "Фарго", последних картин о Джеймсе Бонде и сериала "Будет больно". Серебренников утверждает, что Бену удалось буквально превратиться в Лимонова. Роль его спутницы досталась Виктории Мирошниченко ("Дылда"). В одной из ролей снялся ведущий актер Гоголь-центра Один Байрон (сериал "Интерны", фильм "Жена Чайковского").

Сюжет основан на книге-бестселлере "Лимонов" французского писателя Эммануэля Каррера. В ней описаны почти все ключевые эпизоды жизни Лимонова: детство в Харькове ("в том самом районе Салтовка, который первым бомбили", - пояснял режиссер), вращение в диссидентских кругах в Москве, переезд в Америку, богемное существование в Париже, участие в войне на Балканах, создание партии национал-большевиков, тюремный срок... Главное - сложные взаимоотношения между фигурой писателя и фигурой политика, соединенные в одном человеке. Сценарий писали режиссер "Холодной войны" Павел Павликовский, Бен Хопкинс ("Марионетка") и сам Серебренников.

Режиссер не отрицает, что война России в Украине, за которую так давно ратовал Лимонов, наложила свой отпечаток на картину — повернула все "с иной стороны, с иного контекста". "Мы придумали и начали снимать фильм до войны, а сейчас происходит то, что было в голове у Эдди, а у него было желание разрушения мира, - пояснил Серебренников. - Какие-то вещи мы с Беном Уишоу стали корректировать уже в момент съемок. Потому что сменились обстоятельства того, как фильм будут смотреть — его, конечно, будут смотреть в контексте войны. Мы не можем это не учитывать… Думаю, фильм будет злее".

Притом что в одном из интервью Серебренников называл свою картину настоящей "поэтической биографией" Лимонова, он категорически не согласен с тем, что фильм может романтизировать писателя, который сам не раз участвовал в войнах, поддержал оккупацию Крыма, а войны с Украиной просто жаждал. По словам режиссера, его герой - "не вполне Лимонов, которого я пару раз встречал и которого мы все знаем. Это некий Эдди — герой книги, созданной из биографии Лимонова, это взгляд Каррера, что дает возможность дистанцироваться от Лимонова и попробовать исследовать феномен Эдди".

Продюсер картины Марио Джанани рассказывал, что выбор режиссера случился, благодаря удивительному стечению обстоятельств: "Это была фантастическая встреча. Мы спросили его (Серебренникова), знает ли он характер Лимонова, и он вытащил фотографию 18-летнего себя рядом с настоящим Лимоновым".

Серебренников дважды встречался с Лимоновым при жизни и в юности сам был вдохновлен созданным писателем оппозиционным движением национал-большевиков и идеями газеты "Лимонка": "Для меня это произведение — часть моей жизни. Я вырос на юге России в то время, когда началась перестройка, которая потом трансформировалась во что‑то другое, более-менее современную Россию".