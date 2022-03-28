ФОТО. Триумфаторы года: названы победители "Оскара 2022"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

94-я церемония "Оскара" прошла в Лос-Анджелесе. Главную статуэтку за лучший фильм получила картина "CODA: Ребёнок глухих родителей". А лучшим актёром стал Уилл Смит за роль в фильме "Король Ричард". Приз за лучшую женскую роль получила Джессика Честейн за роль в ленте "Глаза Тэмми Фэй".

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Лучшая актриса второго плана — Ариана Дебос, "Вестсайдская история";
Лучший актёр второго плана — Трой Коцура, "CODA: Ребёнок глухих родителей";
Лучший звук — "Дюна";
Лучший саундтрек — "Дюна";
Лучший монтаж — "Дюна";
Лучший анимационный фильм — "Энканто";
Лучший фильм на иностранном языке — "Сядь за руль моей машины";
Лучшие костюмы — "Круэлла";
Лучший документальный фильм — "Королева баскетбола";
Лучший анимационный короткометражный фильм — "Стеклоочиститель";
Лучший короткометражный фильм — "Долгое прощание";
Лучший оригинальный сценарий — "Белфаст";
Лучший документальный фильм — "Лето соула";
Лучший режиссёр — Джейн Кэмпион, "Власть пса".

В перерыве между вручением призов американской киноакадемии организаторы церемонии показали несколько рекламных роликов, в одном из них содержался призыв делать пожертвования для Украины. В ролике не было ни слова о роли России в войне.

"Мы просим вас о минуте молчания в знак солидарности с народом Украины, который сталкивается с вторжением, конфликтом и несправедливостью на своей собственной земле.

Хотя кино для нас является важной возможностью выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в пище, медицинской помощи, чистой воде и экстренных службах. Ресурсов мало, и мы вместе, как глобальное сообщество, можем сделать больше. Мы просим помочь Украине любым способом. Стоим рядом с Украиной. Мы просим вас поддержать Украину всеми возможными способами. #StandWithUkraine", - говорилось в ролике.


Знаменитые на весь мир актеры еще на красной дорожке выражали поддержку Украине. Некоторые известные гости церемонии дополнили свой образ лентами голубого цвета в поддержку беженцев из Украины и значками в цветах украинского флага. В частности, публично поддержали Украину Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербэтч, Джейми Ли Кертис, Дайан Уоррен, Юн Йо Чжон, Фрэнсис Форд Коппола и другие.

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