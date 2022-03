ФОТО. Триумфаторы года: названы победители "Оскара 2022"

94-я церемония "Оскара" прошла в Лос-Анджелесе. Главную статуэтку за лучший фильм получила картина "CODA: Ребёнок глухих родителей". А лучшим актёром стал Уилл Смит за роль в фильме "Король Ричард". Приз за лучшую женскую роль получила Джессика Честейн за роль в ленте "Глаза Тэмми Фэй".

Лучшая актриса второго плана — Ариана Дебос, "Вестсайдская история";

Лучший актёр второго плана — Трой Коцура, "CODA: Ребёнок глухих родителей";

Лучший звук — "Дюна";

Лучший саундтрек — "Дюна";

Лучший монтаж — "Дюна";

Лучший анимационный фильм — "Энканто";

Лучший фильм на иностранном языке — "Сядь за руль моей машины";

Лучшие костюмы — "Круэлла";

Лучший документальный фильм — "Королева баскетбола";

Лучший анимационный короткометражный фильм — "Стеклоочиститель";

Лучший короткометражный фильм — "Долгое прощание";

Лучший оригинальный сценарий — "Белфаст";

Лучший документальный фильм — "Лето соула";

Лучший режиссёр — Джейн Кэмпион, "Власть пса".

В перерыве между вручением призов американской киноакадемии организаторы церемонии показали несколько рекламных роликов, в одном из них содержался призыв делать пожертвования для Украины. В ролике не было ни слова о роли России в войне.

"Мы просим вас о минуте молчания в знак солидарности с народом Украины, который сталкивается с вторжением, конфликтом и несправедливостью на своей собственной земле.

Хотя кино для нас является важной возможностью выразить нашу человечность во время конфликта, реальность такова, что миллионы семей в Украине нуждаются в пище, медицинской помощи, чистой воде и экстренных службах. Ресурсов мало, и мы вместе, как глобальное сообщество, можем сделать больше. Мы просим помочь Украине любым способом. Стоим рядом с Украиной. Мы просим вас поддержать Украину всеми возможными способами. #StandWithUkraine", - говорилось в ролике.

#Oscars holds moment of silence in support of Ukraine. https://t.co/1H1Y9jC9bl#oscars pic.twitter.com/eIdWgcGAom