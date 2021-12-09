ФОТО. В Нью-Йорке состоялась премьера перезагрузки сериала "Секс в большом городе"

Поклонники легендарного сериала "Секс в большом городе" могут порадоваться, ведь сегодня выходит продолжение знаменитого сериала с новым названием - "И просто так...". Премьера уже состоялась в Нью-Йорке и собрала на красной дорожке много знакомых лиц.

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Премьера сериала прошла в Нью-Йорке в среду, 8 декабря. Там встретились все звезды сериала. Конечно, за исключением Ким Кэтролл (Саманта Джонс), которая отказалась принимать участие в сиквеле. Не хватало и Уилли Гарсона (Стэнфорд), он умер от рака во время съемок сериала в возрасте 57 лет.

Спустя 17 лет после выхода первой серии культового сериала история получила продолжение. "И просто так..." расскажет о перипетиях в жизни повзрослевших героинь, которым уже исполнилось 50 лет.

Вечеринку по случаю выхода сериала устроил стриминговый сервис HBO Max. На торжество пришли не только уже известные звезды "Секса в большом городе", но и некоторые иконы стиля - дизайнер Майкл Корс, редактор Vogue Анна Винтур и другие.

Главная героиня сериала Сара Джессика Паркер приехала на премьеру вместе с мужем, Мэтью Бродериком, и сыном, а Крис Нотт (Мистер Биг) вышел на красную дорожку со своей женой.