ФОТО: В пятом сезоне "Короны" появился Ельцин. И его сыграл русский

На Netflix вышло продолжение популярного сериала о жизни британских монархов. Пятый сезон шоу стартовал на стриминговой платформе 9 ноября.

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В новом сезоне рассказывается о событиях 1990-х годов, когда привычный биполярный мир начал стремительно меняться из-за развала СССР. Неспокойно было и в Великобритании - этот период был одним из самых сложных за время правления Елизаветы II, когда ей пришлось пережить развод сына, муссировавшийся прессой, а также гибель любимой в народе принцессы Дианы.

В одном из эпизодов авторы сериала рассказывают о встрече королевы Елизаветы II с первым президентом России Борисом Ельциным. Его роль исполнил российско-белорусский актер Анатолий Котенев, известный русскоязычному зрителю работами в сериалах "Секретный фарватер" и "Отряд специального назначения" и фильме "Время первых".

Несколько кадров "Короны" с участием Котенева в своем Telegram-канале опубликовал портал "Кинопоиск".

Как сообщалось в СМИ, после смерти Елизаветы II интерес к "Короне" значительно вырос. Например, в США число просмотров увеличилось в 4 раза, а в Соединенном Королевстве аудитория увеличилась на 800%.