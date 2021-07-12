ФОТО: В Вильнюсе и Риге снимают сериал о баварской принцессе Сиси

Этим летом центр Вильнюса превратился в съемочную площадку исторического многосерийного фильма "Сиси" о жизни последней императрицы Австро-Венгрии Елизаветы, которую в кругу близких друзей и родственников звали Сиси. Уже в июле фильм будут снимать и в Старом городе в Риге.

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Съемки фильма в Литве проходят по всему Вильнюсу и в других городах. Разнообразная архитектура литовской столицы помогла воосоздать Вену XIX века и другие места в Австрии и Германи. Например, виды на замок Хофбург - резиденцию династии Габсбургов, снимали в здании Литовской национальной филармонии и в историческом комплексе Вильнюсского университета. Кроме того, съемки проходили в нескольких столичных церквях в стиле барокко, в здании Союза писателей Литвы, во Францисканском монастыре и в других городах Литвы.

"Не секрет, что Литва является привлекательным местом для кинематографистов не только благодаря разнообразию исторической архитектуры, но и потому что здесь есть высококлассные профессионалы кино, удобная логистика и система налогов. Все это помогает на съемках, - объясняет Юрате Пазикайте, глава Вильнюсского кинобюро. - Мы сотрудничаем с латышами, чтобы успешно реализовать этот проект в нашем регионе и осуществить все творческие идеи создателей фильма. Если первый сезон будет успешным, мы уверены, что немцы вернутся к нам на съемки и в следующем году".

Foto: Saulius Ziura. Lietuvas Nacionālā filharmonija, kas filmā būs Hofburgas pils

Новый художественный фильм расскажет историю герцогини Елизаветы Баварской, которая была замужем за австро-венгерским императором Франциском Иосифом. Молодая, красивая и беззаботная Елизавета влюбляется в одного из самых влиятельных в мире мужчин XIX века. Однако, став частью могущественной династии Габсбургов, ей предстоит столкнуться с темной стороной этой любви и стать королевой, которой поклонялись и восхищались еще при жизни.

"Это история об эмансипации. История о женщине, которая борется за чувство собственного достоинства и за свои роли в обществе - женщины и королевы", - говорит режиссер сериала Свен Бозе.

Бозе отмечает, что съемки в Литве и Латвии - его первый опыт работы в странах Балтии, и он удивлен, что ему удалось "поймать" здесь средиземноморскую атмосферу. Режиссер также хвалит литовских кинематографистов, впечатляющую архитектуру разных эпох и… лошадей. Это незаменимые вещи для создания исторического фильма.

В создании многосерийного фильма "Сиси" задействовано более 200 человек, из которых около 100 - жители стран Балтии - художники, светотехники и звукооператоры, визажисты, художники по костюмам, портные, мастера спецэффектов и другие специалисты.

Фильм о жизни австрийской императрицы является совместным производством Германии, Литвы и Латвии. Уже в июле фильм будут снимать в рижском Старом городе и на других локациях в Латвии. Кинолента получила софинансирование от Рижского фонда кино и снимается при поддержке немецкой компании Story House Pictures GmbH. В будущем зрители смогут увидеть сериал на канале RTL. Съемки в Литве организовывает компания Nordic Productions, а в Латвии - SIA "Cinevilla Films".