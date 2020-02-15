14 февраля на территории бывшей тюрьмы Лукишкес начались съемки четвертого сезона популярного фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things), пишет литовский портал DELFI.

Съемки сериала готовились уже с начала января. Вильнюсское кинобюро и Министерство юстиции отмечают, что закрытая в прошлом году тюрьма пользуется большим интересом зарубежных кинокомпаний. Тюремный комплекс в центре Вильнюса был построен на рубеже XIX и XX веков и является объектом культурного наследия.

Компании киноиндустрии Литва привлекает уже несколько лет по причине налоговых льгот, исключительных мест, подходящих для съемок, а также благодаря Вильнюсскому кинобюро, вниманию центральных властей к рекламе страны среди создателей кино. В прошлом году Netflix снимал в Вильнюсе детективный сериал Young Wallander, а получивший мировое признание мини-сериал "Чернобыль" снимался в Вильнюсе и Висагинасе другим американским телегигантом HBO.

"Очень странные дела" — американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Дафферами для стримингового сервиса Netflix. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хокинс, штат Индиана, где в наш мир пытается прорваться потустороннее зло. Сериал наполнен отсылками к поп-культуре 1980-х годов, работам Стивена Кинга, Говарда Филлипса Лавкрафта, Стивена Спилберга, Джона Карпентера, Джорджа Лукаса, Дэвида Линча и другим фильмам и литературным произведениям.

Дата выхода четвертого сезона пока не объявлена, предполагается, что зрители увидят его в конце 2020 или начале 2021 года. Судя по анонсу, действие будет происходить уже не в Хокинсе, а в другом месте, возможно, в другой стране. Поклонники сериала предполагают, что в России. В пользу этой версии говорит одежда актеров на фотографиях - форма военнослужащих советской армии.