Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

14 февраля на территории бывшей тюрьмы Лукишкес начались съемки четвертого сезона популярного фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things), пишет литовский портал DELFI.

Съемки сериала готовились уже с начала января. Вильнюсское кинобюро и Министерство юстиции отмечают, что закрытая в прошлом году тюрьма пользуется большим интересом зарубежных кинокомпаний. Тюремный комплекс в центре Вильнюса был построен на рубеже XIX и XX веков и является объектом культурного наследия.

Компании киноиндустрии Литва привлекает уже несколько лет по причине налоговых льгот, исключительных мест, подходящих для съемок, а также благодаря Вильнюсскому кинобюро, вниманию центральных властей к рекламе страны среди создателей кино. В прошлом году Netflix снимал в Вильнюсе детективный сериал Young Wallander, а получивший мировое признание мини-сериал "Чернобыль" снимался в Вильнюсе и Висагинасе другим американским телегигантом HBO.

"Очень странные дела" — американский научно-фантастический сериал, созданный братьями Дафферами для стримингового сервиса Netflix. Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хокинс, штат Индиана, где в наш мир пытается прорваться потустороннее зло. Сериал наполнен отсылками к поп-культуре 1980-х годов, работам Стивена Кинга, Говарда Филлипса Лавкрафта, Стивена Спилберга, Джона Карпентера, Джорджа Лукаса, Дэвида Линча и другим фильмам и литературным произведениям.

Дата выхода четвертого сезона пока не объявлена, предполагается, что зрители увидят его в конце 2020 или начале 2021 года. Судя по анонсу, действие будет происходить уже не в Хокинсе, а в другом месте, возможно, в другой стране. Поклонники сериала предполагают, что в России. В пользу этой версии говорит одежда актеров на фотографиях - форма военнослужащих советской армии.

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime

Tags

Очень странные дела
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
KRIEVU HAMLETS Borisa Eifmana Valsts akadēmiskā baleta teātra balets Смотреть

РУССКИЙ ГАМЛЕТ балет Государственного Академического театра балета Бориса Эйфмана
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
TRAVIATA Смотреть

LA TRAVIATA
ALLUR Romu dziesmu un deju izrāde (Minskas estrādes teātris) Смотреть

шоу цыганских песен и танцев «Аллюр»
Festivāls Bauska TASTE 2020 Смотреть

Festivāls Bauska TASTE 2020
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум

Comment Form