ФОТО, ВИДЕО: Как в Латвии снимали юбилейный видеоролик к 15-летию Assasin's Creed

В этом году популярная серия игр Assasin's Creed отметила 15-летие. В честь юбилея компания разработчик Ubisoft выпустила видеоролик. Снимали его в Риге и в производстве приняли участие местные специалисты.

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"Теперь мне ничего не страшно", - говорит мастер по пластическому гриму Елена Пидяш. Именно благодаря ей и ее коллегам герои видео преобразились в настоящих викингов и рыцарей, а кровь на экране неотличима от реальной.

Перед съемочной командой стояла задача показать самые важные и знаковые моменты за всю историю игры, посвященной противостоянию Тамплиеров и Ассасинов на протяжении многих веков. "Главной сложностью проекта было уместить в одном ролике период Древнего Египта, убийство Цезаря, Французскую революцию, пиратов, викингов", - рассказывает Елена, которая была главным гримером проекта.

Над съемкой видео работала интернациональная команда: британский режиссер Феликс Брэди, оператор Эрик Хенрикссон из Швеции, актеры из Англии, Нидерландов и Латвии, а вот за костюмы и грим полностью отвечали наши специалисты - дизайнер по костюмам Лиене Добрая и пластический гример Елена Пидяш.

Снимали все тоже в Латвии - в кинопарке Cinevilla и виртуальной студии LED Unit. Благодаря последней в Риге стало возможным снимать даже самые фантастические сцены без так называемого зеленого экрана и последующей сложной компьютерной графики. Актеры работают на фоне уже готового видеоряда на крупноформатных светодиодных панелях. Такая же технология применялась на съемках сериала "Мандалорец", где нужно было создать множество инопланетных миров.

Елена Пидяш - пластический гример и визажист, победитель Face Awards Baltics, бронзовый призер чемпионата мира Bodypainting Festival. Много работает в латвийских кинопроектах, но этот опыт она назвала колоссальным. В рекламном проекте такого масштаба, таким числом актеров и подходом она участвовала впервые.

"Признаюсь честно, заказчик был очень требовательным. Мне кажется, с этим проектом я выросла как профессионал еще больше, - говорит гример. - Все съемки после кажутся такими спокойными, размеренными. Ну, за исключением, когда мне заказали сделать кошку, как настоящую".

Foto: Privātais arhīvs

По словам Елены на подготовку ушло 2 недели - разработку пластического грима, шрамов, подбор париков и прочего. "Еще поставили задачу сделать топор, который торчит в голове у актера, и мы сделали, но эту сцену в итоге отменили, - рассказывает она. - В мои обязанности входила разработка всех образов главных героев - чтобы выбранный актер соответствовал прототипу в игре. Объем работы был огромен - 15 главных персонажей плюс массовка. Мне было необходимо собрать большую команду и распределить задачи. В этом проекте моей правой рукой стала юная, но очень талантливая гример Рената Ююкина. Участвовали также мои постоянные коллеги по многочисленным проектам, мастера высокой квалификации Роман Кабошко и Кристина Михайлова. Это люди, на которых я могу положиться и знаю, что мы справимся с любой задачей".

"Теперь мне ничего не страшно, - говорит Елена, вспоминая форс-мажор на съемочной площадке. - В день, когда снимали французскую революцию и все актеры были уже готовы сниматься, ко мне подошел продакшн-менеджер. Показывает на двух людей из массовки: "Мы совсем забыли, но ты не могла бы из них сделать это". И показывает мне фото, где у мужчин и женщин выбеленные лица и парики с буклями в стиле эпохи рококо. И с фразой "у тебя есть 20 минут" уходит. Зная, насколько требовательный клиент, еще во время подготовки у меня была мысль, а вдруг они захотят такие парики и - о чудо! Они есть у меня! Я схватила актеров и мы помчались в гримерку. В 8 рук навалились, 20 минут и вуаля - у нас все готово".