ФОТО, ВИДЕО. Лысеющий старик: Джаред Лето снова преобразился до неузнаваемости
Foto: AFP/Scanpix

Актер и музыкант Джаред Лето опубликовал в Twitter фото, где предстал в образе своего персонажа Паоло из фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи". Мастера по гриму преобразили Джареда до неузнаваемости.

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Фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи" выйдет в ноябре 2021 года. Почти все главные роли в фильме играют звезды высшей кинолиги — Джаред Лето, Аль Пачино, Адам Драйвер, Джек Хьюстон, Леди Гага, Сальма Хайек, Джереми Айронс и Камилль Коттон.

В основу сюжета легла книга Сары Гей Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и алчности". Леди Гага играет Патрицию Реджани, убившую своего мужа бизнесмена Маурицио Гуччи (Адам Драйвер). Джаред Лето исполнит роль Паоло - сына главы модного дома Альдо Гуччи (Аль Пачино).

Джаред в Twitter поделился изображением, на котором он предстал в образе своего героя. Многим пользователям было трудно узнать актера в лысеющем старике на фотографии.

Актер уже не в первый раз разительно меняется при помощи грима. В фильме "Господин Никто" актера загримировали под 101-летнего мужчину, а старческий голос Лето имитировал сам, без помощи компьютерной обработки.

Более того, Лето способен на удивительные перевоплощения и без вмешательства гримеров. Например, для роли в фильме "Глава 27" актер за короткий промежуток времени набрал 27 килограммов, а ради роли транссексуала в фильме "Далласский клуб покупателей" он сбрил брови и похудел на 14 килограммов за три недели. Кстати, именно за эту роль Лето получил множество наград, включая "Оскар" и "Золотой глобус".

Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Недавно в сети появились и кадры со съемок нового сериала от Apple TV+ под названием WeCrashed ("Мы рухнули"), где многие даже не узнали актера.

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Джаред Лето "Оскар" Золотой глобус Леди Гага Ридли Скотт Сальма Хайек
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