ФОТО, ВИДЕО: В Латвии сняли военный триллер с голливудскими актерами

Warhunt – военный триллер, события которого происходят во время Второй мировой войны. Главные роли в нем исполнили Микки Рурк и Роберт Неппер. Лента полностью снята в Латвии при активном участии местных кинематографистов. Режиссер фильма – Мауро Борелли.

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Средства в размере 1,7 миллиона евро, необходимые для съемки фильма, были собраны с помощью краудфандинговой платформы Crowdestor. В финансировании участвовало более 2000 инвесторов из многих стран Европы. Одним из условий создания фильма было проведение съемок в Латвии, а также участие латвийских продюсеров, актеров и других специалистов из Латвии.

Съемки проводились в Латвийском этнографическом музее под открытым небом, в лесах и пещерах Лигатне, в рижском микрорайоне Болдерая и других регионах Латвии. Съемки продолжались около полугода. Столько же времени потребовали монтаж и обработка отснятого материала.

"Мы рады, что в Латвии удалось реализовать столь значительный проект с участием представителей киноиндустрии мирового уровня – актеров, звукорежиссеров, иллюстраторов и других специалистов. Реализация столь масштабного проекта в полном объеме в Латвии – большая редкость, и это вызывает у нас чувство патриотизма и гордости", – заявил Янис Тимма (тезка известного баскетболиста), владелец платформы Crowdestor.

"Благодаря тому, что фильм полностью создавался в Латвии, мы получили возможность поработать вместе с американскими профессионалами. Фильм с участием наших актеров, продюсеров и других специалистов в сфере кино позволит нам поднять репутацию латвийской киноиндустрии в мире. Надо признать, что пандемия, хотя и задержала на пару месяцев появление фильма на больших экранах, позволила нам отшлифовать его, как драгоценный камень. Когда в Латвии ввели более строгие эпидемиологические ограничения, мы временно прекратили съемки. Этот период помог нам проанализировать отснятый материал, внести в него изменения, а также спланировать предстоящий процесс съемки так, чтобы достичь наилучшего результата. Хотя это и не был наш первый опыт работы с всемирно известными актерами, проект вызывает у нас особую гордость", – отметил продюсер Максим Павлов.

Помимо голливудских актеров в ленте также заняты местные артисты: Дайнис Грубе, Рихард Леперс, Юрий Дьяконов и Иева Сеглиня. Продюсеры фильма – Игорь Пронин и Юлия Зайцева, члены Латвийской ассоциации продюсеров Forma Pro Films.

В данный момент ведутся переговоры с несколькими потенциальными покупателями фильма.

Напомним, в марте прошлого года приехавший на съемки Микки Рурк вынужденно "застрял" в Латвии из-за эпидемиологических ограничений. Но времени зря терял и тренировался на ринге, а также пообщался с деревом и полюбил его.