ФОТО: "Все, как в нашем обществе". В Риге снимают билингвальный сериал с участием звезд из разных стран

В конце апреля в Риге прошел очередной этап съемок детективного сериала "Ищите женщину!" по одноименному роману знаменитого писателя Андриса Колбергса. Главную роль в нем исполняет известный украинский актер Алексей Горбунов, работавший с Никитой Михалковым ("12"), Федором Бондарчуком ("Обитаемый остров"), Алексеем Учителем ("Край").

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В центре сюжета - произошедшее в 90-х годах в Латвии убийство женщины, которое ведет к еще более давним событиям советского времени.

Над сериалом работают режиссер Арманд Звирбулис, оператор Гинт Берзиньш, продюсер Арта Гига и другие.

По словам режиссера, снята уже примерно половина материала. Треть фильма будет на русском языке. "Так же, как в нашем обществе, - говорит Звирбулис. - Будут в фильме также русские, украинские, литовские, армянские актеры. И очень известные".