ФОТО: Завершились съемки сериала "Эмилия. Королева латвийской прессы"

В июне закончились съемки многосерийного фильма о жизни одной из богатейших и влиятельных женщин Латвии Эмилии Беньямин. Сериал "Эмилия. Королева латвийской прессы" расскажет о ярких и трагических фрагментах ее биографии. Роль легендарной издательницы в сериале играет латвийская актриса Гуна Зариня.

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Многосерийный фильм посвящен истории Эмилии Беньямин — королеве латвийской прессы с легендарной и трагической судьбой, издательнице "Jaunākās Ziņas" и "Atpūta". Многосерийное кино состоит из 6 художественных серий и одной документальной. Сюжет охватывает собой период от зарождения журнала Atpūta и до смерти Эмилии в Сибири. Съемки начались 19 ноября 2020 года в Риге возле Верманского парка и завершились через 50 дней на даче семьи Беньямин в поместье Валдекю.

Foto: Andrejs Strokins

Каждая серия посвящена какому-то яркому фрагменту из жизни Эмилии, и расскажет зрителям о семейной жизни героини, предпринимательстве, укреплении социального статуса, влиянии на политические и культурные события в 1920-х и 1930-х годах, о ее мечтах и проблемах как женщины, а также предательстве со стороны ее сотрудников. Через призму биографии этой сильной женщины, создатели фильма покажут латвийское общество во всех его красках. В сериале зрители увидят много знакомых исторических лиц — Карлиса Скалбе, Вилиса Лациса, Яниса Карклиньша, Аннию Симсоне, Петериса Блауса, Юлийса Лациса, Августа Кирхенштейна и других. Шесть полнометражных серий фильма станут авторской интерпретацией жизни главной героини и исторических событий, а заключительная, седьмая серия, станет собранием документальных свидетельств и прототипов героев фильма на основе воспоминаний потомков.

Foto: Andrejs Strokins

Продюсер фильма Гинтс Грубе поблагодарил всех, кто принимал участие в создании картины: "Мы очень надеемся, что эта история поможет людям понять судьбу нашей героини, отношения между властью и прессой, а также прольет свет на вопросы равенства в Латвии и нашу ответственность за него". Особую благодарность продюсер выразил семье Беньямин, которая поделилась своими воспоминаниями и материалами семейного архива для создания фильма.

Над сериалом работали студия Mistrus Media и режиссеры Кристине Желве, Андис Мизишс, Давис Симанис и Гинтс Грубе. Премьера состоится осенью этого года.