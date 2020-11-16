Главная кинопремия Латвии прошла дистанционно: лучшим фильмом стали "Души в снежном вихре"

15 ноября прошла виртуальная для зрителей церемония вручения национальной кинопремии "Большой Кристап", проходившая в формате прямого телеэфира. Главный приз ожидаемо получила военная драма по мотивам писателя Александрса Гринса "Души в снежном вихре", а снявший ленту Дзинтар Дрейбергс назван лучшим режиссером года. Вдохновляющая история жизни режиссера картины - ЗДЕСЬ, интервью со сценаристом - ЗДЕСЬ.

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Фильм собрал награды еще в нескольких категориях - за лучшую режиссуру монтажа, грим, операторскую работу и музыку. Также лента получила несколько специальных призов.

Foto: Publicitātes foto/Agnese Zeltiņa

Также несколько наград получил фильм "Город у реки" Виестура Кайришса, ставший лидером по номинациям - их было 15, в четырех лента стала победителем - за лучшую мужскую роль, лучший сценарий, лучшую женскую роль второго плана и лучшую звукорежиссуру. Интервью Delfi с режиссером Виестуром Кайришем - ЗДЕСЬ.

В остальном награды распределились следующим образом:

"Лучший дебютный фильм" — "Смена" (Рейнис Калвиньш)

"Лучшая операторская работа в документальном кино" — "Носильщик" (Харалд Озолс, Ивар Звиедрис)

"Лучшая режиссура документального кино" — "Присутствие" (Лиене Линде, Арманд Зачс)

"Лучшая работа художника в анимационном кино" — "Дева-лебедь" (Карлис Витолс)

"Лучший режиссер анимационного кино" — "Моя любимая война" (Илзе Бурковска-Якобсена). Интервью с режиссером - ЗДЕСЬ.

"Лучший студенческий фильм" — "Две полосочки" (Алисе Зариня)

"Лучший художник по костюмам" — "Что знает Тихая Герда" (Кейта).

"Лучший художник" — "Что знает Тихая Герда" (Юргис Красонс)

"Лучший короткометражный документальный фильм" — "Первый мост" (Лайла Пакалниня).

"Лучший полнометражный документальный фильм" — "Носильщик" (Ивар Звиедрис).

"Лучший анимационный фильм" — "Моя любимая война" (Илзе Бурковска-Якобсена). Интервью с режиссером - ЗДЕСЬ.