Главного героя сериала "Лютер" назвали недостаточно темнокожим

Директор "Би-би-си" по разнообразию Миранда Уэйланд сочла персонажа Идриса Эльбы в сериале "Лютер" недостаточно убедительным темнокожим, пишет The Times со ссылкой на онлайн-конференцию MIPTV.

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По мнению Уэйланд , главный герой мало чем отличается от белых людей. "Когда состоялась премьера, многие радовались тому, что главный герой, сыгранный Идрисом Эльбой, — это сильный темнокожий персонаж. Мы полюбили его", — призналась она. Однако, подчеркивает Уэйланд, уже во втором сезоне оказалось, что у героя нет темнокожих друзей, он не ест блюда карибской кухни, а значит, выглядит неправдоподобно.