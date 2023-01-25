Главные фильмы Берлинале 2023: аниме, Зеленский и страх взросления

16 февраля открывается 73-й Берлинский кинофестиваль - первый из главных европейских смотров этого года. В его программе – множество ярких, интересных и неочевидных фильмов, судить которые будет жюри под предводительством Кристен Стюарт. Мы выбрали лучшее из программы фестиваля.

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Берлинале всегда был более политизированным, нежели фестивали в Каннах и Венеции, оттого неудивительно, что особое внимание в этом году уделяется работам кинематографистов из Украины, где идет война, и стоящего на пороге революции Ирана.

Также в этом году на фестивале представлено нетипично много анимации, причем две ленты - в основном конкурсе, в том числе - премьера японского фантастического аниме "Судзуме" одного из главных аниматоров современности Макото Синкая.

Российский кинематограф представлен только лентой на чеченском языке "Клетка ищет птицу" ученицы Александра Сокурова Малики Мусаевой. В прошлом году в Каннах фильм не приняли (и получили гневную отповедь от Сокурова), но фестиваль в Берлине учел, что государство в финансировании не участвовало, и бойкотировать независимых режиссеров с оглядкой на их происхождение было бы дурным тоном.

Особый интерес вызывают несколько актерских работ: Джесси Айзенберг в роли адепта либертарианского маскулинного культа ("Манодром"), сыгравшая израильского премьер-министра Голду Меир Хелен Миррен ("Голда. Судный день") и Джон Малкович в роли мыслителя Сенеки, который по приказу императора Нерона должен умереть и весьма своеобразно проводит последние часы своей жизни ("Сенека — о сотворении землетрясений").

Foto: Kadrs no filmas

10 фильмов, на которые стоит обратить внимание:

"До конца ночи" (Till the End of the Night), Кристоф Хоххойслер

Роберт носит кожаную куртку и длинные волосы. Он не обычный полицейский — по крайней мере, не из тех, кого можно найти в большинстве немецких фильмов. Как следователю под прикрытием, ему поручено завоевать доверие преступника Виктора, симулировав отношения с Лени, которая была условно-досрочно освобождена, чтобы подыграть следствию. Им удается установить контакт с Виктором на уроке танцев: Роберт и Лени — гей и трансгендер — отличная пара, и вскоре преступник попадается на крючок.

Фильм режиссера Берлинской школы Кристофа Хоххойслера представляет собой путешествие (не без наркотиков) по фирменной авторской ленте Мебиуса жанрового и артхаусного кино. К этому миксу добавлен один из самых красивых ностальгических саундтреков года, романтическая винтажная атмосфера с шармом Фассбиндера и, наконец, актерский ансамбль, который вдыхает жизнь во все обманчивые маневры режиссера.

"Большая колесница" (The Plough), Филипп Гаррель



Брат и две сестры - последнее поколение семьи кукловодов, которой страстно руководит их отец. Они своего рода волшебники, но едва сводят концы с концами, работая в основном из любви к своему ремеслу. Их бабушка тоже вносит свой вклад не только как швея, но и как хранительница воспоминаний и мудрости. Но однажды в семье происходит трагическое событие.

Демонстрируя мастерское владение режиссурой, Филипп Гаррель исследует такие дорогие ему темы, как любовь, дружба, скорбь, происхождение и образ проклятой и саморазрушительной художественной души. Однако наиболее поразительным здесь является его нежный и романтический взгляд на семью, как на святилище. И этот взгляд является еще более пронзительным благодаря тому, что режиссер впервые собрал перед камерой своих троих детей. С точностью документалиста Гаррель предлагает взгляд на мир, в котором умирают традиции. При поддержке лучших специалистов, в том числе кинематографиста Ренато Берта, Гаррель воплощает в жизнь магию кукловода как профессии.

"Музыка" (Music), Ангела Шанелек



Миф об Эдипе — сердце этого искусного эллиптического повествования, в котором каждая деталь, какой бы маленькой она ни была, становится знаком. Это фильм, который переносит нас с гор и пляжей Греции на берлинские озера и из 1980-х годов в наши дни. Между ними можно установить одну дату: 2006 год. Однажды ночью новорожденного мальчика спасают из шторма. Фельдшер Элиас и его жена забирают его, называют Джоном и воспитывают. В молодости Джон подвергается нападению и совершает непредумышленное убийство. Во время заключения Джон и сотрудница тюрьмы по имени Иро становятся парой.

Магнитофон играет барочную музыку: в плейлисте Монтеверди, Бах, Перголези. Эстетика этой музыки перерастает в познавательный принцип фильма, отражая события в загадочной и абстрактной манере, упивающейся собственной строгостью.

"Дискобой" (Disco Boy), Джакомо Аббруццезе

Foto: Kadrs no filmas

Алексей — молодой белорус, бежавший от прошлого, которое нужно похоронить. Заключив своего рода фаустовский пакт, он становится членом французского Иностранного легиона в обмен на обещание французского гражданства. Далеко в дельте реки Нигер активист-революционер Джомо ведет вооруженную борьбу за защиту своей общины. Алексей — солдат, Джомо — партизан. В результате еще одной бессмысленной войны их судьбы переплетутся.

Что такое "инаковость" и как вы впитываете ее в себя, когда идете по жизни, пересекаете границы и обнаруживаете, что живете в постоянно меняющемся физическом и ментальном пространстве? Джакомо Аббруццезе демонстрирует замечательное чувство нестандартного мышления и изобретательности, поскольку исследует насущные вопросы в работе, полной поэзии и напряжения. Тела впадают в транс, который является одновременно откровением и альтруизмом. Эту волшебную мечту сопровождает мощный саундтрек от электронного музыканта Vitalic, который помогает превратить ночной клуб в место событий.

"Красное небо" (Afire), Кристиан Петцольд



Леон и Феликс планируют провести лето вместе в доме отдыха на побережье Балтийского моря. Они хотели быть там как друзья, но также и работать — один над своей второй книгой, другой, собирая свои художественное портфолио. Но Надя и Дэвид тоже там, и они приносят с собой много положительных эмоций. Четверо молодых людей экспериментируют с любовью, хотя Леону это дается нелегко. Его незаконченная рукопись преследует его, куда бы он ни пошел, будь то на даче или на пляже. Хорошее настроение других часто портит его настроение. Визит издателя неизбежен. Но когда последний прибывает на своей изящной маленькой машине, лес начинает пылать. Идет пепельный дождь, небо становится красным, и драма отношений, в которой сочетаются физическая напряженность и художественная сублимация, переходит в новое измерение.

Вторая часть трилогии режиссера Берлинской школы Кристиана Петцольда, начатая в 2020 году с "Ундины", рассказывает о неспособности спать и желании любить; о написании и чтении; о том, чтобы быть в мире и все же, возможно, позволять жизни ускользать. Фильм, который колеблется между символизмом и реализмом, одновременно смешной и глубоко трагичный.

"Взрослые" (The Adults), Дастин Гай Дефа



Короткое возвращение домой превращается в более продолжительное пребывание, когда Эрик оказывается в ловушке между тем, чтобы найти взаимопонимание со своими сестрами и покорить свою старую покерную группу. Чем больше Эрик продлевает свой визит, чтобы доказать, что он по-прежнему лучший игрок в покер в городе, тем труднее становится избегать старых ошибок в его отношениях с сестрой Рэйчел. Пока их младшая сестра Мэгги пытается воссоздать интимный мир, который они когда-то разделяли, Эрик и Рэйчел сталкиваются с пропастью между собой в детстве и взрослыми, которыми они стали сейчас.

Новый фильм Дастина Гая Дефы, демонстрирующий всю чувствительность и злой юмор его предыдущих работ, представляет собой проницательное исследование безжалостного состояния, известного как взрослость. После того, как вы выросли в семейной ячейке, которая составляет весь ваш мир с его особым набором привычек и общим языком, пересечение границы во взрослую жизнь может лишать вас сил и даже пугать. Чувство потери может быть трудно когда-либо по-настоящему преодолеть. Тщательная структура фильма и романная глубина обнажают этот фундаментальный страх, а также ресурсы, которые существуют для борьбы с ним.

"в воде" (in water), Хон Сансу



Молодой актер решает бросить актерскую карьеру и снять короткометражный фильм. Небольшая съемочная группа, состоящая из самого актера, оператора и главной героини, прибывает на скалистый, продуваемый всеми ветрами остров Чеджу. В поисках идеи молодой актер исследует окрестности, ждет подходящего света и наблюдает за горизонтом с берега. Однажды он мельком видит фигуру среди скал у подножия утеса, и это побуждает его сделать решительный шаг и обменяться несколькими словами. Благодаря этому разговору и песне о любви, написанной несколько лет назад, ему наконец-то есть что рассказать.

Хон Сансу возвращается на Берлинале со своим самым интимным и поэтичным фильмом, в котором каждый образ был тщательно проработан, как картина импрессиониста.

"Иди ко мне, детка" (She Came to Me), Ребекка Миллер



Как будто встречи оперного композитора в творческом кризисе и буйного капитана буксира со склонностью к любовным историям было недостаточно для эксцентричного сюжета, Ребекка Миллер бросает одержимо опрятного психиатра в муки религиозного экстаза в ее шестом полнометражном фильме в качестве сценариста и режиссера. Уравновешенность и разум этим взрослым, пронизанным неврозами, навязчивыми идеями и предрассудками, приносят два подростка, которые влюблены и более осведомлены, более ясны и мудры, чем все вокруг них.

Благодаря удивительной алхимии безупречного актерского состава (Энн Хэтэуэй, Питер Динклейдж) Миллер умеет переплетать судьбы и совпадения, располагая своих персонажей так, словно они причудливая партитура к сложной комедии или яркому роману. Это "Ромео и Джульетта", поставленные на фоне разделенной Америки, в тональности народной баллады, которая, преломляясь в оперной обстановке, придает своему повествованию тщательно продуманную перспективу.

"Супердержава" (Superpower), Шон Пенн, Аарон Кауфман

Foto: Kadrs no filmas

Когда режиссеры Шон Пенн и Аарон Кауфман начали снимать "Супердержаву" в начале 2021 года, полномасштабное вторжение Владимира Путина в Украину было надвигающейся, хотя и казалось, что отдаленной угрозой. Пенн и Кауфман отправились в Украину, чтобы узнать больше о Владимире Зеленском, актере и комике, который играл маловероятного кандидата в президенты на телевидении, прежде чем стать фактическим президентом Украины, и который в тот момент был известен американцам прежде всего тем, что давал отпор попыткам принуждения в скандале между Трампом и Украиной в 2019 году, который привел к импичменту и последующему оправданию президента Дональда Трампа. Но 24 февраля 2022 года, когда Пенн и Кауфман снимали фильм в Киеве, вторжение Путина потрясло мир. Когда взрывы сотрясали украинские города, они стали непреднамеренными свидетелями этой исторической борьбы "Давида и Голиафа".

Пенн провел первое из многочисленных интервью с Зеленским в ночь вторжения и, глубоко потрясенный тем, что он увидел в Киеве и во время поездки съемочной группы к границе, стал неофициальным послом Украины.

"Ты меня любишь?" (Do You Love Me?), Тоня Ноябрева



Украина за год до распада Советского Союза. Веселой Кире 17 лет, и она является подающей надежды актрисой, что без труда доказывает перед зеркалом в своей спальне под хит Venus группы Bananarama. В эпоху, известную по-украински как "перебудова", в моде разноцветные нейлоновые чулки, поколение ее родителей празднует под бутерброды с икрой и поднимает хрустальные бокалы среди не совсем конформистских картин. Тем временем Кира уходит на кухню, чтобы исследовать пластиковый пакет с мусором с Запада, содержащий жевательную резинку, блестящий джемпер и банку пепси. Ее жизнь вот-вот наладится, но ее семья и страна, в которой она живет, начинают разваливаться.

Полуавтобиографическая история взросления Тони Ноябревой, уделяющая большое внимание (любовно реконструированным) деталям и наполненная миром предметов, показывает прощание с иллюзиями детства. Переплетая несколько эпизодов, ее фильм рассказывает о происходящей медленной, но радикальной трансформации. Путь к независимости непрост и иногда мучителен.