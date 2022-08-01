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Главные сериалы августа: приквел "Игры престолов", бенефис Грута и сестра Халка
Foto: Kadrs no filmas

Третий месяц лета обещает быть самым "горячим" в этом сериальном сезоне. Netflix выпускает многострадальную экранизацию "Песочного человека" Нила Геймана, Disney+ — новый супергеройский сериал про Женщину-Халка с Татьяной Маслани и Марком Руффало, Apple TV+ удивит зрителей сериалом-катастрофой об урагане "Катрина", а HBO порадует зрителей "Домом дракона", приквелом культового фэнтези "Игра престолов".

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