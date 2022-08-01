Главные сериалы августа: приквел "Игры престолов", бенефис Грута и сестра Халка

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Третий месяц лета обещает быть самым "горячим" в этом сериальном сезоне. Netflix выпускает многострадальную экранизацию "Песочного человека" Нила Геймана, Disney+ — новый супергеройский сериал про Женщину-Халка с Татьяной Маслани и Марком Руффало, Apple TV+ удивит зрителей сериалом-катастрофой об урагане "Катрина", а HBO порадует зрителей "Домом дракона", приквелом культового фэнтези "Игра престолов".
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- 2. Песочный человек
- 3. Лок и ключ
- 4. Я есть Грут
- 5. Пять дней в Мемориале
- 6. Их собственная лига
- 7. Женщина-Халк
- 8. Дом Дракона
- 9. Майк
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