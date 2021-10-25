Главный приз Riga IFF получил литовский фильм “Бегунья”

Завершился Рижский международный кинофестиваль Riga IFF, который в этом году проходил с 14 по 24 октября. Зрители могли посмотреть фильмы не только в кинотеатрах по всей Латвии, но и онлайн. Главный приз конкурса Riga IFF и награду в размере 3000 евро от страховой компании BALTA получил фильм Андрюса Блажевича о борьбе женщины со временем "Бегунья" (Bėgikė).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Жюри конкурса полнометражных фильмов подчеркнуло, что "этот фильм выделился на конкурсе как выдающееся достижение и впечатляющее исследование взаимосвязи между психическим здоровьем, эмпатией и технологиями в тревожном путешествии в городской среде".

В этом году церемония вручения наград не состоялась из-за эпидемиологических ограничений, но организаторы фестиваля решили объявить победителей другим способом — чтобы все желающие могли почувствовать праздничную атмосферу, был снят короткометражный фильм о награждении. В картине режиссера Лиене Линды, снятой оператором Давидом Смилтиньшем, зритель увидит альтернативную церемонию в исполнении актера Герда Лапошки, актера и композитора Тома Ауниньша и других гостей из мира кино.

Увидеть фильм, победивший на фестивале, можно будет на единственном онлайн сеансе в понедельник, 25 октября, в 19.00.

Особое признание на конкурсе художественных фильмов получила сюрреалистическая картина Валдимара Юхансона о природе семейной жизни в фильме "Агнец". Жюри оценило "аллегорический и ироничный портрет человечества, которое несет главную ответственность за свой "потерянный рай" и свое место в этом мире".

Главный приз международного конкурса короткометражных фильмов SHORT RIGA и награду в размере 2000 евро в этом году получил фильм Ольги Луковниковой "Дядя Тюдор" за нежный, но решительный взгляд на переживания сексуального насилия в детстве.

В национальном конкурсе короткометражных фильмов победил фильм режиссера Хелен Ора "Паника". Кроме того, в этом году впервые был вручен приз в категории TEST SCREENINGS, который получил анимационный фильм Сандра Йона "Сьерра".