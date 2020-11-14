1 5
Империя зла
Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?
Foto: Pixabay/Роман Романов

Впоследние несколько лет русская повестка никак не покидает зарубежных СМИ. Неудивительно, что одновременно тема России и ее самых разнообразных граждан — от угрюмых членов компартии до соблазнительных выпускниц шпионских секс-школ, от ворочающих желваками в роскошных интерьерах олигархов до купающихся в пороке и всевластии царей — не просто вернулась в зарубежные кино и сериалы, но и оказалась востребованной зрителями по всему миру.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Чернобыль" от HBO заслужил самые высокие оценки пользователей IMDB среди всех сериалов в истории. Суперпопулярное фэнтези Netflix "Очень странные дела" посвятило целый сезон советской паранормальной угрозе. Кристофер Нолан сделал русского олигарха главным антагонистом своего "Довода" — первого глобального блокбастера, вышедшего в кино на фоне пандемии коронавируса. И это только вершина айсберга.

В зарубежных представлениях о России в кино и сериалах и в их эволюции по сравнению со стереотипами холодной войны разбиралось издание "Лента.ру", которое задается вопросом, стоит ли верить мифам о России, которые порождает западная культура.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
1 5
Империя зла

Source

Lenta.ru

Sharing Options

35

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта