Голливуд опять снимает кино и сериалы про плохих русских. Кому нужен новый миф о страшной России?

Впоследние несколько лет русская повестка никак не покидает зарубежных СМИ. Неудивительно, что одновременно тема России и ее самых разнообразных граждан — от угрюмых членов компартии до соблазнительных выпускниц шпионских секс-школ, от ворочающих желваками в роскошных интерьерах олигархов до купающихся в пороке и всевластии царей — не просто вернулась в зарубежные кино и сериалы, но и оказалась востребованной зрителями по всему миру.

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"Чернобыль" от HBO заслужил самые высокие оценки пользователей IMDB среди всех сериалов в истории. Суперпопулярное фэнтези Netflix "Очень странные дела" посвятило целый сезон советской паранормальной угрозе. Кристофер Нолан сделал русского олигарха главным антагонистом своего "Довода" — первого глобального блокбастера, вышедшего в кино на фоне пандемии коронавируса. И это только вершина айсберга.

В зарубежных представлениях о России в кино и сериалах и в их эволюции по сравнению со стереотипами холодной войны разбиралось издание "Лента.ру", которое задается вопросом, стоит ли верить мифам о России, которые порождает западная культура.