Голливуд, подвинься: 5 необычных латвийских хорроров для просмотра на Хэллоуин

Идеальный вариант для тех, кто устал смотреть стерильные голливудские блокбастеры и хотел бы внести в свою жизнь немного восточноевропейской культуры. Специально к Хэллоуину мы собрали семь латвийских ужастиков, каждый из которых по-своему переосмысляет один из самых популярных жанров кинематографа.

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Воронья лощина





Британо-латвийский ужастик, вышедший на платформе Shudder в начале сентября, является вольной фантазией на тему жизни американского писателя Эдгара Алана По, чье творчество преимущественно ассоциируется с мрачными детективными историями. Сюжет фильма фокусируется на молодости По, когда тот был в рядах кадетов армии Вест-Пойнт. Будущий писатель и его сослуживцы попадают в загадочный город под названием Воронья лощина, где По суждено столкнуться с неким пророчеством, которое предопределит его жизненный путь, а заодно станет главной основой для творчества. Критики "Воронью лощину" дружно невзлюбили, в первую очередь из-за не совсем логичного сценария. Однако есть у картины и свои плюсы: например, колоритная готическая атмосфера и яркий центральный персонаж, за развитием которого действительно интересно наблюдать.