"Голубой урожай" и "Групповые обнимашки": вы точно знаете эти фильмы, но ни за что не угадаете их по рабочим названиям

Зачастую создатели фильмов не сразу приходят к тому названию, которые мы потом видим на афишах. Причины бывают разные - съемочная команда стремится сохранить детали в секрете или просто еще не пришла к окончательному и самому лучшему варианту.

Нередко бывает так, что угадать по так называемому рабочему названию ленту совершенно невозможно, так как оно совсем не соответствует сюжету. И вот несколько подобных примеров.

Попробуйте угадать по первому списку, о каком фильме идет речь, во втором - проверьте, насколько вы были правы.