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Протест и отказ от награды
Голый бегун, расизм и прах диктатора: скандальные истории "Оскара"
Foto: EPA/Scanpix/LETA

28 марта Американская киноакадемия вручит ежегодные призы лучшим кинематографистам. За 93 года существования "Оскара" в его истории были не только истории неочевидных триумфов и поражений, но и настоящие скандалы и множество неловких ситуаций.

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Протест и отказ от награды
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