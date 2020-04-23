"Господин заразный": Михаил Ефремов запустил карантинный Youtube-сериал в стихах

Команда "Гражданина поэта" переименовалась в "карантинпоэта" и начала на Youtube новый видеосериал "Господин заразный".

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"Гражданин поэт" — проект продюсера Андрея Васильева, в котором заслуженный артист России Михаил Ефремов читает стихи на "злобу дня". Стихи пишет поэт Андрей Орлов, более известный как Орлуша.

По случаю введения в Москве и некоторых других городах России жёстких мер по борьбе с коронавирусом творческий коллектив временно переименовался в "карантинпоэта".

Михаил Ефремов, герой которого самоизолировался в баре, читает стихи "Начхай, страна огромная!", "Планы всеобщей собянизации" и "Черный QR".