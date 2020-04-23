"Господин заразный": Михаил Ефремов запустил карантинный Youtube-сериал в стихах
Foto: Māris Morkāns

Команда "Гражданина поэта" переименовалась в "карантинпоэта" и начала на Youtube новый видеосериал "Господин заразный".

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

"Гражданин поэт" — проект продюсера Андрея Васильева, в котором заслуженный артист России Михаил Ефремов читает стихи на "злобу дня". Стихи пишет поэт Андрей Орлов, более известный как Орлуша.

По случаю введения в Москве и некоторых других городах России жёстких мер по борьбе с коронавирусом творческий коллектив временно переименовался в "карантинпоэта".

Михаил Ефремов, герой которого самоизолировался в баре, читает стихи "Начхай, страна огромная!", "Планы всеобщей собянизации" и "Черный QR".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

3

Source

rus.DELFI.lv

Tags

коронавирус Михаил Ефремов
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form