Готика, психопаты и клуб парфюмеров: 7 сериалов о маньяках, от которых невозможно оторваться

За последние несколько лет криминальные шоу, а в особенности — сериалы про серийных убийц (реальных или вымышленных) — получили большое распространение на современном телевидении. Увы, далеко не каждому из них по итогу удалось достучаться до зрителей. И если об "Охотнике за разумом" Дэвида Финчера слышали буквально все, то такие сериалы, как "Барри" или "Крах" остались для многих в несправедливой безвестности.

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Представляем семь менее известных сериалов про маньяков, которые определенно заслуживают внимания.