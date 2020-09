Группа UpSent с танцовщицами Baltic Divas выпустила клип на песню Celebrate

Латвийская группа UpSent выпустила клип на новую композицию Celebrate. Пятый по счету видеосингл по настроению значительно отличается от предыдущих работ коллектива - на смену детективному нуару Killing Time и мрачно-неоновому Paradise пришло легкое настроение 80-х, задаваемое танцевальным коллективом Baltic Divas.

"События последнего полугода, связанные с требованиями по самоизоляции, ограничениями концертной жизни и всеобщим настроем окружающих, сподвигнули на смену стилистики - в новых условиях хотелось поделиться с людьми чем-то более положительным и необременительным. Как раз в этот момент главный автор песен коллектива Женя Кобзев достал из своей "музыкальной копилки" песню Celebrate. Мы подключили к съемкам танцевальный коллектив Baltic Divas, и все получилось легко и непринужденно", - рассказал режиссер клипа Вадим Медведев.

Кульминационным моментом клипа стало появление в кадре легендарного Alexandroid Malysh - первого "живого робота" Латвии, являвшегося пионером и лучшим представителем этого жанра танца в СССР. На этот раз он предстал в образе Зеркального человека.

Презентация клипа Celebrate прошла в минувшую пятницу на мультифункциональной площадке Digital Art House, позволившей группе дополнить живое выступление интересными визуальными решениями.

Группа UpSent заявила о себе в 2014 году клипом на акустическую песню Waterfall, немного спустя выступив на разогреве у БИ-2 на эстраде рижского Межапарка. Затем последовал дебютный мини-альбом How Far We Can Go, подкрепленный видеосинглами на композиции Naked, Killing Time и Paradise.