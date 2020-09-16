Группа UpSent с танцовщицами Baltic Divas выпустила клип на песню Celebrate
Foto: Ekrānšāviņš

Латвийская группа UpSent выпустила клип на новую композицию Celebrate. Пятый по счету видеосингл по настроению значительно отличается от предыдущих работ коллектива - на смену детективному нуару Killing Time и мрачно-неоновому Paradise пришло легкое настроение 80-х, задаваемое танцевальным коллективом Baltic Divas.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"События последнего полугода, связанные с требованиями по самоизоляции, ограничениями концертной жизни и всеобщим настроем окружающих, сподвигнули на смену стилистики - в новых условиях хотелось поделиться с людьми чем-то более положительным и необременительным. Как раз в этот момент главный автор песен коллектива Женя Кобзев достал из своей "музыкальной копилки" песню Celebrate. Мы подключили к съемкам танцевальный коллектив Baltic Divas, и все получилось легко и непринужденно", - рассказал режиссер клипа Вадим Медведев.

Кульминационным моментом клипа стало появление в кадре легендарного Alexandroid Malysh - первого "живого робота" Латвии, являвшегося пионером и лучшим представителем этого жанра танца в СССР. На этот раз он предстал в образе Зеркального человека.

Презентация клипа Celebrate прошла в минувшую пятницу на мультифункциональной площадке Digital Art House, позволившей группе дополнить живое выступление интересными визуальными решениями.

Группа UpSent заявила о себе в 2014 году клипом на акустическую песню Waterfall, немного спустя выступив на разогреве у БИ-2 на эстраде рижского Межапарка. Затем последовал дебютный мини-альбом How Far We Can Go, подкрепленный видеосинглами на композиции Naked, Killing Time и Paradise.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

1

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления