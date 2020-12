Американский актер Харрисон Форд снова снимется в главной роли в пятой и последней серии киноэпопеи об Индиане Джонсе производства компании Disney.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Режиссером нового фильма, который должен выйти на экраны в июле 2022 года, будет Джеймс Манголд, рассказали представители Disney на виртуальной презентации для инвесторов, которая состоялась в Лос-Анжелесе.

В 2013 году Форд признавался, что для него очередное возвращение на экраны в качестве Индианы было бы "совершенно логичным".

"Мы видели, как этот персонаж развивается и прогрессирует в течение какого-то времени, так что будет совершенно логично, если он снова вернется и вокруг него будет создано прекрасное кино", - говорил актер.

Он также замечал, что его главному герою вовсе не обязательно выполнять головокружительные трюки.

Из-за коронавируса "Дюну" и новую "Матрицу" выпустят в онлайн и кинотеатры одновременно

Disney будет предупреждать о дискриминации в своих старых мультфильмах. Что в них сочли расизмом?

Киноблог: как представляли 2019 год в фантастических фильмах прошлого



"Для меня в этом персонаже было интересно, что он всегда побеждает, что у него есть смелость, есть смекалка и ум. Он боится, но все равно выживает. Это мне по силам", - сказал тогда Форд.

"Есть только один Индиана Джонс"

Продюсер фильма Фрэнк Маршалл недавно сообщил в интервью изданию Den of Geek, что он не планирует менять Харрисона Форда на кого-то другого в роли Индианы. "Мы работаем над сценарием, - рассказал продюсер. - Есть только один Индиана Джонс - и это Харрисон Форд".

Первый фильм из серии об Индиане Джонсе вышел в 1981 году, он назвался "В поисках утраченного ковчега" ("Raiders of the Lost Ark"), за ним в 1984 году появился "Индиана Джонс и храм судьбы" ("Indiana Jones and the Temple of Doom"), а в 1989 году - "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (Indiana Jones and the Last Crusade). Режиссером первых трех лент был Стивен Спилберг.

Четвертая и пока последняя серия эпопеи вышла после долгого перерыва, в 2008 году, она называлась "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа " ("Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull").

Над созданием пятой части студия трудится уже довольно долго, к написанию ее сценария неоднократно приступали разные авторы. Производство фильма замедлилось еще и из-за пандемии Covid-19.

Во время виртуальной презентации Disney также объявила, что планирует выпустить 10 эпизодов из цикла "Звездные войны" и 10 лент производства Marvel на стриминговой платформе Disney+.

Согласно заявлению компании, сейчас у Disney+ 86,8 млн подписчиков по всему миру, что значительно превысило прогнозы экспертов. Сервис был запущен всего год назад, в ноябре 2019-го.