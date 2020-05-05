HBO Europe впервые приобрела права на показ латвийского фильма

Компания HBO Europe, куда входят множестве телеканалов и стриминговых платформ, приобрела права на показ фильма "Билле" режиссера Инары Колмане.

Это первый случай, когда столь крупная телесеть купила игровой фильм, сделанный местными кинематографистами. Лента студии Filmu studijas Deviņi будет доступна зрителям не только европейских стран, но и в Латинской Америке и Китае.

Фильм, который вошел в специальную программу столетия Латвии, снят по мотивам автобиографического романа писательницы Визмы Белшевицы. Лента побывала на более чем 30 международных кинофестивалях и по сей день продолжает участие в программах киносмотров. В нашей стране фильм "Билле" получил национальную премию "Большой Кристап" и приз "Килограмм культуры" Латвийского телевидения и радио, также ленту признали лучшей на Международном фестивале детского и юношеского кино в Исфахане (Иран).