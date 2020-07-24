HBO начала работу над приквелом "Игры престолов"

Студия HBO приступила к работе над долгожданным приквелом к сериалу "Игра престолов".

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Компания уже начала кастинг для приквела сериала "Игра престолов", сообщает The Insider. Сериал получит название "Дом Дракона" и будет посвящен истории дома Таргариенов.

О запуске спин-оффа "Игры престолов" стало известно еще в октябре 2019 года на презентации нового стримингового сервиса HBO Max. Сериал будет снят по книге "Пламя и кровь" Джорджа Р. Р. Мартина, автора известной фэнтези-саги "Песнь льда и пламени", по которой снят сериал "Игра престолов".

В книге писателя излагается предыстория событий, происходящих в "Песни". В ней представлена хроника правления династии Таргариенов. Однако официального сообщения от студии, какая именно сюжетная линия Таргариенов будет в центре внимания экранизации, нет.

Известно лишь, что сериал расскажет историю дома Таргариенов за 300 лет до событий "Игры престолов". Мигель Сапочник будет режиссером пилотной серии и нескольких других эпизодов. Он также выступит в качестве шоураннера вместе с главным сценаристом Райаном Кондалом, говорится в пресс-релизе к сериалу.

По слухам, сейчас HBO проводит кастинг актрис на роли Алисенты Хайтауэр — амбициозной второй жены Визериса I, матери троих наследников и мачехи Рейниры, а также Рейниры Таргариен — дочери короля Визериса и самопровозглашенной королевы Вестероса. Кроме того, как пишет Entertainment Weekly, в сериале могут быть и другие ключевые персонажи из книги Мартина. Например, сам король Визерис I и сводный брат Рейниры Эйгон II Таргариен, который разжигает гражданскую войну в Вестеросе, бросая вызов королю. Источники EW утверждают, что Гражданская война Таргариенов точно будет рассматриваться в сериале. Некоторые фанаты же высказали предположение, что приквел может стать антологией из разных временных периодов в каждом сезоне.

Информации о том, когда ждать спин-офф, пока нет. Программный директор HBO Кейси Блойс в начале января этого года заявил, что зрители, скорее всего, увидят сериал в 2022 году. Однако, как утверждает издание The Insider, возможно, фанатам придется ждать еще дольше, потому что работа над сериалам приостанавливалась из-за пандемии коронавируса.

До запуска "Дома Дракона" писатель Джордж Р. Р. Мартин работал совместно с Джейн Голдман над другим приквелом "Долгая ночь" с Наоми Уоттс. Однако компания отказалась от анонсированного сериала о первой битве людей с белыми ходоками, потому что руководству не понравилась пилотная серия. Изначально телеканал вернул серию на доработку, но измененный вариант также не устроил представителей HBO.

Мартин в интервью Entertainment Weekly раскрыл подробности неудачного спин-оффа "Игры престолов". По его словам, Вестерос состоял бы из ста королевств, в которых обитали не только лютоволки, но и мамонты. Род Старков произошел от древних людей, а клан Кастлеров базировался в будущем замке Ланнистеров. Кроме того, в сериале не было бы главных героев. Съемки пилотной серии прошли в Северной Ирландии.