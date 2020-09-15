Актер Хоакин Феникс может получить гонорар в размере $50 млн за возвращение к роли Джокера в сиквеле и триквеле блокбастера. О специальном предложении от студии Warner Bros. к обладателю "Оскара" сообщает британский портал Mirror.

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"Сначала Хоакин считал, что "Джокер" — это отдельный фильм, — рассказал источник издания. — Но теперь он изменил свой настрой. Он сказал, что хочет снова сыграть этого персонажа, несмотря на разногласия, возникшие после релиза в прошлом году. Все еще обсуждается, но сценарии находятся на стадии написания, и Хоакин должен быть очень этим заинтересован".

По словам инсайдера, в Warner Bros. все были "шокированы, как никто другой" успехом фильма в прошлом году.

"В их планах — снять два сиквела в течение следующих четырех лет с долгосрочными обязательствами перед Хоакином, режиссером "Джокера" Тоддом Филлипсом и продюсером Брэдли Купером.

Они хотят заставить Хоакина принять условия — и это, безусловно, будет самая большая зарплата в его карьере", — заявил собеседник.

Он также напомнил, что Феникс до последнего не подписывал контракт на съемки в первом "Джокере". По словам источника, студия планирует закончить работу над фильмами в 2022 и 2024 годах.

В октябре 2019-го режиссер "Джокера" Тодд Филлипс опроверг слухи о подготовке сиквела триллера, опубликованные в The Hollywood Reporter. По словам постановщика, на тот момент у него не было соглашений с Warner Bros. по поводу съемок второй части фильма. Официальные переговоры с Фениксом по поводу возвращения к роли Джокера, о которых писали СМИ, также не велись.

"Я могу честно сказать вам, что не было никакой встречи 7 октября, о которой написали СМИ. Если вы знакомы со мной и моей карьерой, то поймете, что это не мой стиль", — сказал Филлипс изданию IndieWire.

При этом постановщик отметил, что он действительно обсуждал идею продолжения "Джокера" с Фениксом и руководством Warner Bros., однако на тот момент дальше разговоров дело не дошло. Режиссер отметил, что вел беседу о сиквеле, поскольку "об этом интересно говорить", но в THR речь шла о "других вещах, которые откровенно не соответствовали действительности".

"Вот что на самом деле известно о продолжении. Конечно, я и Хоакин разговаривали о нем, а также поднимали эту тему во время встреч с руководством Warner Bros., когда в рамках пресс-тура посещали Торонто, Венецию и другие города. Иногда они спрашивали: "А вы думали о...?".

Но если речь идет о каких-то контрактах, то их нет: мы даже не подписали соглашение о разработке сценария. И никто пока не предлагал Хоакину сыграть в сиквеле", — сказал режиссер.

За пару дней до опровержения Филлипса несколько изданий со ссылкой на "авторитетные" источники написали о том, что продолжение фильма "Джокер" с Фениксом в главной роли находится на стадии разработки. Согласно их данным, режиссер вел переговоры с Warner Bros. и собирался написать сценарий вместе с соавтором "Джокера" Скоттом Сильвером.

"И теперь, когда "Джокер" уже пересек отметку в $1 млрд (в общей сложности проект собрал в мировом прокате 1,074 млрд), идет подготовка его продолжения. Поскольку фильм продолжает зарабатывать деньги за границей, Филлипс ведет переговоры, чтобы вновь сыграть роль режиссера во втором "Джокере", — утверждал источник.

Также THR сообщил о том, что Филлипс предложил студии снять несколько сольных фильмов о персонажах DC в духе "Джокера", но сам постановщик опроверг эти слухи.