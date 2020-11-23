На телеэкраны вышел финальный эпизод "Сверхъестественного", фантастического сериала об охотящихся на нечисть братьях Винчестер. Шоу находилось в эфире целых 15 лет; всего было снято 327 серий, просмотр которых в режиме нон-стоп — для самых отчаянных — займет почти десять дней. Приключения Сэма и Дина Винчестеров привлекли немалую аудиторию весьма преданных поклонников, благодаря которым "Сверхъестественное" и просуществовало так долго. Дольше, чем стоило, — и таких примеров на телевидении масса.

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Сериалы, которые стоило закрыть гораздо раньше их финалов, вспоминает издание "Лента.ру".