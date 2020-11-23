На телеэкраны вышел финальный эпизод "Сверхъестественного", фантастического сериала об охотящихся на нечисть братьях Винчестер. Шоу находилось в эфире целых 15 лет; всего было снято 327 серий, просмотр которых в режиме нон-стоп — для самых отчаянных — займет почти десять дней. Приключения Сэма и Дина Винчестеров привлекли немалую аудиторию весьма преданных поклонников, благодаря которым "Сверхъестественное" и просуществовало так долго. Дольше, чем стоило, — и таких примеров на телевидении масса.
Сериалы, которые стоило закрыть гораздо раньше их финалов, вспоминает издание "Лента.ру".
- 1. "Сверхъестественное" (Supernatural, 2005-2020)
- 2. "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead, 2010 год — настоящее время)
- 3. "Симпсоны" (The Simpsons, 1989 год — настоящее время)
- 4. "Карточный домик" (House of Cards, 2013-2018)
- 5. "Теория Большого взрыва" (The Big Bang Theory, 2007-2019)
- 6. "Остаться в живых" (Lost, 2004-2010)