С 2010 по 2016 год на ТНТ выходил сериал-ситком "Интерны", посвященный работе выпускников медицинских вузов. Что стало актерами, исполнявшими в "Интернах" главные роли?
"Газета.Ru" рассказывает о том, как сложилась судьба исполнителей ролей доктора Быкова, интерна Лобанова, медсестры Любы и других героев.
- 1. Иван Охлобыстин — Андрей Евгеньевич Быков, руководитель интернатуры
- 2. Светлана Камынина — Анастасия Константиновна Кисегач, главврач больницы
- 3. Вадим Демчог — Иван Натанович Купитман, заведующий кожно-венерологическим отделением
- 4. Светлана Пермякова — Любовь Михайловна Скрябина, медсестра терапевтического отделения
- 5. Илья Глинников — интерн Глеб Романенко, сын главврача
- 6. Дмитрий Шаракоис — интерн Борис Левин
- 7. Кристина Асмус — интерн Варвара Черноус
- 8. Александр Ильин — интерн Семен Лобанов
- 9. Один Байрон — интерн из США Фил Ричардс
- 10. Аглая Тарасова — интерн Софья Калинина