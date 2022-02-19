С 2010 по 2016 год на ТНТ выходил сериал-ситком "Интерны", посвященный работе выпускников медицинских вузов. Что стало актерами, исполнявшими в "Интернах" главные роли?

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"Газета.Ru" рассказывает о том, как сложилась судьба исполнителей ролей доктора Быкова, интерна Лобанова, медсестры Любы и других героев.