Наступает главное в году время для любителей ужастиков — в преддверии Хэллоуина зрителей традиционно завалят новыми хоррор-сериалами всех сортов, играющими на самых разных фобиях, начиная с боязни новых технологий и заканчивая старыми добрыми полтергейстами. Помимо этого на экраны выходят паранормальная комедия от легендарных Саймона Пегга и Ника Фроста, долгожданное продолжение "Мандалорца", новый сериал от автора "Большой маленькой лжи" и многое другое.
Самые интересные сериалы октября в подборку собрало издание "Лента.ру".
- 1. "Мандалорец" (The Mandalorian)
- 2. "Искатели истины" (Truth Seekers)
- 3. "Птица доброго господа" (The Good Lord Bird)
- 4. "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" (The Walking Dead: World Beyond)
- 5. "Земля монстров" (Monsterland)
- 6. "Следующий" (Next)
- 7. "Родственные души" (Soulmates)
- 8. "Призраки усадьбы Блай" (The Haunting of Bly Manor)
- 9. "Варвары" (Barbarians)
- 10. "Хелстром" (Helstrom)
- 11. "Отыграть назад" (The Undoing)
- 12. "Парни что надо" (The Right Stuff)
- 13. "Ход королевы" (The Queen's Gambit)