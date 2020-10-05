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"Мандалорец" (The Mandalorian)
Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Наступает главное в году время для любителей ужастиков — в преддверии Хэллоуина зрителей традиционно завалят новыми хоррор-сериалами всех сортов, играющими на самых разных фобиях, начиная с боязни новых технологий и заканчивая старыми добрыми полтергейстами. Помимо этого на экраны выходят паранормальная комедия от легендарных Саймона Пегга и Ника Фроста, долгожданное продолжение "Мандалорца", новый сериал от автора "Большой маленькой лжи" и многое другое.

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"Мандалорец" (The Mandalorian)

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Lenta.ru

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Lenta.ru
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