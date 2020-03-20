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Правило первое. Соблюдайте правила
Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Герои кино уже много раз боролись с вирусами, зомби и апокалипсисом. И пока большинство из нас сидят дома, есть отличная возможность изучить их методы.

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Правило первое. Соблюдайте правила

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Lenta.ru

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