Герои кино уже много раз боролись с вирусами, зомби и апокалипсисом. И пока большинство из нас сидят дома, есть отличная возможность изучить их методы.
- 1. Правило первое. Соблюдайте правила
- 2. Правило второе. Откажитесь от рукопожатий
- 3. Правило третье. Защищайте органы дыхания
- 4. Правило четвертое. Берегите близких
- 5. Правило пятое. Не выходите из комнаты
- 6. Правило шестое. Делайте запасы
- 7. Правило седьмое. Следите за новостями
- 8. Правило восьмое. Оставайтесь людьми
- 9. Правило девятое. Знайте врага в лицо