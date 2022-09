"Игра в кальмара", "Наследники" и "Тед Лассо": кому достались премии Emmy

В Лос-Анджеле 13 сентября прошла 74-я церемония вручений телевизионных премий Emmy. Лучшим драматическим сериалом был признан проект HBO "Наследники".

В категории комедий лучшим назван "Тед Лассо". Лучшим мини-сериалом жюри выбрало еще один проект HBO "Белый лотос". Приз за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил корейский актер Ли Джон-джэ, сыгравший главную роль в сериале Netflix "Игра в кальмара". Премия стала для него первой в карьере. Сериал "Игра в кальмара" получил статуэтку за лучшую режиссуру драматического сериала.

Player 456 gets the gold! Lee Jung-jae wins a first career #Emmy for Outstanding Lead Actor in a Drama Series for @SquidGame (@Netflix)! 🦑 #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/qlkK3ae2gO — Television Academy (@TelevisionAcad) September 13, 2022



Лучшей актрисой в драматическом сериале признали Зендею за роль в "Эйфории". Это вторая статуэтка актрисы. Первый приз в 2020 году она также получила за роль в этом сериале.

Two-time #Emmy winner @Zendaya!!! 😍 Congratulations on a second career win for Lead Actress in a Drama Series for @EuphoriaHBO! #Emmys2022 pic.twitter.com/O6FEKmFfbS — Television Academy (@TelevisionAcad) September 13, 2022



Лучшей актрисой второго плана в драматическом сериале стала Джулия Гарнер за роль в криминальном сериале "Озарк", в аналогичной номинации среди мужчин победил Мэттью Макфэдиен за роль в "Наследниках".

Лучшим актером в комедийном сериале, как и в прошлом году, стал Джейсон Судейкис, сыгравший главную роль в сериале "Тед Лассо".



За роль в этом же сериале Бретт Голдстин был признан лучшим актером второго плана. Сам сериал получил премию за лучшую режиссуру.

Roy Kent wins again! Congrats to @BrettGoldstein on his second #Emmy win for Supporting Actor in a Comedy Series for @TedLasso! ⚽️🙌 #Emmys2022 pic.twitter.com/9svCZBrQO4 — Television Academy (@TelevisionAcad) September 13, 2022



Лучшей комедийной актрисой жюри выбрало Джин Смарт из сериала "Хитрости", за комедийную роль второго плана награду получила Шерил Ли Ральф из "Начальной школы "Эбботт".

Jean Smart shines on stage after winning the #Emmy for Outstanding Lead Actress in a Comedy Series for Hacks! ✨ #Emmys #Emmys2022 pic.twitter.com/HBRVXOzYHN — Television Academy (@TelevisionAcad) September 13, 2022



Лучшим актером в мини-сериале признали Майкла Китона за роль в "Ломке", лучшей актрисой - Аманду Сайфред из "Выбывшей".