"Игра в кальмара" стал самым популярным сериалом в истории Netflix
Foto: Kadrs no filmas/Netflix

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" режиссера Хван Дон-хека о жестоких детских играх на выживание стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix.

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За 25 дней с момента премьеры сериал набрал 111 миллионов просмотров. Это означает, что "Игра в кальмара" обошла американский сериал "Бриджертоны", который за первые четыре недели показа в общей сложности набрал 82 миллиона просмотров.

В начале октября стало известно, что "Игра в кальмара" возглавила топ стримингового сервиса Netflix в 90 странах. Проект вошел в список из 18 наиболее востребованных шоу в США, а также собрал положительные оценки на порталах Metacritic, Rotten Tomatoes и IMDb.

"Игра в кальмара" — первое южнокорейское шоу, возглавившее топ Netflix. Оно рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть 40 миллионов долларов, они должны пройти шесть детских игр. При этом все проигравшие погибают.

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