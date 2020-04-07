Возможно, новость о задержании мужчины с собакой на Патриарших прудах в Москве осталась бы незаметной, затерявшись в полицейских сводках, если бы не имя нарушителя режима ЧС - Иисус Воробьев.
Пользователи социальных сетей не могли пройти мимо столь необычного имени, особенно, если учитывать, что все произошло на Патриарших прудах. Именно там частично происходят события романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", одним из центральных персонажей которого был Иисус. Не Воробьев, конечно. Эту связь, а также то, что событие произошло незадолго до Пасхи, подметили пользователи Twitter, и вот как они отреагировали на задержание Иисуса.
Задержание Иисуса, конечно, полный ад. Но вы представляете, в кои-то веки наши менты задержали человека, не смотря на то, что у него максимально влиятельный отец.— премьер-винистр (@sin_optic) April 4, 2020
Иисуса задержали за наши грехи— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) April 4, 2020
Видишь там, на прудах, гуляет с собакой Иисус.— пиво и елда (@dlgnvch) April 4, 2020
Собянин сказал, что нельзя. Задержи-ка его.
А когда надоест, собака вернётся сама.
Во всей этой истории про Иисуса на Патриарших прудах я не могу понять одного: почему он не убежал по воде?— Andrey Kolmachevski (@anfli_idealist) April 5, 2020
Собянин: Москва в самой высокой группе риска, поэтому принимаются жёсткие решения
- салют— Мысли Перзидента (@VVP2_0) April 5, 2020
- тендер на 12 млрд по замене плитки
- арест Иисуса
Иисус в топе! Последний раз такое было примерно 2020 лет назад. pic.twitter.com/mtGMohjHaa— Михайлов Денис (@demikhailov) April 4, 2020
Если Иисусу дадут 15 суток, то на свободу он выйдет в Пасху.— Kirill Rodnoi (@kirillrodnoi) April 5, 2020
Никогда не разговаривайте с неизвестными pic.twitter.com/7tJYnARSBJ— ЗимородокЪ (@Zimorodok_mult) April 4, 2020
Парню ещё фартануло. В Израиле - вообще распяли бы.— Блин на лопате (@blin_na_lopate) April 5, 2020
Ладно, теперь осталось выяснить, что начальника РОВД, куда его привезли, зовут Понтий, и день можно заканчивать— Bob Farber (@Bobchensk) April 4, 2020
Можно ли это расценить как оскорбление чувств верующих?!— Йенни| i l❤️ve you 3000|Team Stark| (@yellow_marsh) April 5, 2020