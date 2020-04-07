Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Возможно, новость о задержании мужчины с собакой на Патриарших прудах в Москве осталась бы незаметной, затерявшись в полицейских сводках, если бы не имя нарушителя режима ЧС - Иисус Воробьев.

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Пользователи социальных сетей не могли пройти мимо столь необычного имени, особенно, если учитывать, что все произошло на Патриарших прудах. Именно там частично происходят события романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", одним из центральных персонажей которого был Иисус. Не Воробьев, конечно. Эту связь, а также то, что событие произошло незадолго до Пасхи, подметили пользователи Twitter, и вот как они отреагировали на задержание Иисуса.

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