Возможно, новость о задержании мужчины с собакой на Патриарших прудах в Москве осталась бы незаметной, затерявшись в полицейских сводках, если бы не имя нарушителя режима ЧС - Иисус Воробьев.

Пользователи социальных сетей не могли пройти мимо столь необычного имени, особенно, если учитывать, что все произошло на Патриарших прудах. Именно там частично происходят события романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", одним из центральных персонажей которого был Иисус. Не Воробьев, конечно. Эту связь, а также то, что событие произошло незадолго до Пасхи, подметили пользователи Twitter, и вот как они отреагировали на задержание Иисуса.

Задержание Иисуса, конечно, полный ад. Но вы представляете, в кои-то веки наши менты задержали человека, не смотря на то, что у него максимально влиятельный отец. — премьер-винистр (@sin_optic) April 4, 2020

Иисуса задержали за наши грехи — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) April 4, 2020

Видишь там, на прудах, гуляет с собакой Иисус.

Собянин сказал, что нельзя. Задержи-ка его.

А когда надоест, собака вернётся сама. — пиво и елда (@dlgnvch) April 4, 2020

Во всей этой истории про Иисуса на Патриарших прудах я не могу понять одного: почему он не убежал по воде? — Andrey Kolmachevski (@anfli_idealist) April 5, 2020

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- арест Иисуса — Мысли Перзидента (@VVP2_0) April 5, 2020

Иисус в топе! Последний раз такое было примерно 2020 лет назад. pic.twitter.com/mtGMohjHaa — Михайлов Денис (@demikhailov) April 4, 2020

Если Иисусу дадут 15 суток, то на свободу он выйдет в Пасху. — Kirill Rodnoi (@kirillrodnoi) April 5, 2020

Никогда не разговаривайте с неизвестными pic.twitter.com/7tJYnARSBJ — ЗимородокЪ (@Zimorodok_mult) April 4, 2020

Парню ещё фартануло. В Израиле - вообще распяли бы. — Блин на лопате (@blin_na_lopate) April 5, 2020

Ладно, теперь осталось выяснить, что начальника РОВД, куда его привезли, зовут Понтий, и день можно заканчивать — Bob Farber (@Bobchensk) April 4, 2020