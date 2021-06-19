Индиане Джонсу 40 лет. Как все начиналось

40 лет назад в американский прокат вышел фильм "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега". За четыре десятилетия плод совместного творчества двух крупнейших кинематографистов своего времени Джорджа Лукаса и Стивена Спилберга, "Индиана Джонс" превратился не только в одну из самых знаменитых франшиз мирового кино, но и создал грандиозную глобальную мультимедийную империю.

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Контекст и предыстория: в поиске нового языка

К 1970-м годам американское кино оказалось на перепутье. Традиционный, рассчитанный на грандиозные коммерческие блокбастеры Голливуд с его системой мегазвезд и костюмными историческими драмами и мюзиклами постепенно изживал себя. "Бен-Гур" (1959) с Чарлтоном Хестоном, "Клеопатра" (1963) с Элизабет Тейлор и Ричардом Бертоном, "Моя прекрасная леди" (1964) с Одри Хепбёрн и Рексом Харрисоном, "Звуки музыки" (1965) с Джули Эндрюс и Кристофером Пламмером чем дальше тем больше, несмотря на инерционный и все еще значительный успех, казались безнадежно устаревшим анахронизмом. На смену этому старому шло новое, лишенное прежней сентиментальности, жесткое кино молодой кинематографической поросли.

Квентин Тарантино, для которого история американского кино - библия, которую он знает назубок и которой поклоняется, очень точно уловил и сумел воспроизвести этот сложный переходный момент рубежа 1960-70-х в своем недавнем, помещенном в 1969-й год, фильме "Однажды в Голливуде".

Спустя несколько лет устами одного из критиков эта молодая кинопоросль получила общее название - "поколение беспечных ездоков и бешеных быков", по двум ключевым, обозначившим новую эстетику фильмам - "Беспечный ездок" (1969) Денниса Хоппера и "Бешеный бык" (1980) Мартина Скорсезе.

В эту группу, хотя формально она никак оформлена не была, входили, наряду с Хоппером и Скорсезе, целая плеяда молодых режиссеров - Фрэнсис Форд Коппола, Майк Николс, Брайан де Пальма, Роберт Альтман, Вуди Аллен, Терренс Малик, Джордж Лукас, Стивен Спилберг.

Они ориентировались не столько на старый Голливуд, сколько на новое, появившееся в 1960-е годы европейское (французская "новая волна", итальянский пост-неореализм) и азиатское кино, с их жестким реализмом, нелинейным сюжетным построением, пренебрежением хеппи-эндом и прочими немыслимыми раньше нововведениями.

Foto: Kadrs no filmas

В таком же русле начинали свою карьеру и Джордж Лукас, и Стивен Спилберг. Один из первых фильмов Лукаса - "Американское граффити" (1973), почти бессюжетная реминисценция о его собственной подростковой юности. Полнометражный дебют Спилберга - "Дуэль" (1971) - напряженная психологическая драма, в которой обычный бизнесмен-коммивояжер в своей скромной малолитражке оказывается вдруг на дороге объектом яростного, злобного, необъяснимого преследования со стороны мрачного, грязного, тяжелого грузовика, водителя которого на протяжении всего фильма мы так и не видим.

Оба фильма были замечены и отмечены и критикой, и номинациями. А "Американское граффити" даже имел очень приличный кассовый успех. Однако ни та, ни другая картина не предвещали превращения их авторов уже через несколько лет в титанов коммерческого Голливуда.

Однако при всей ориентации на новое, современное и зачастую неамериканское кино, "беспечные ездоки и бешеные быки" были плоть от плоти американской кинотрадиции. Неслучайно группу стали называть "Новый Голливуд". Для них было принципиально важно вписать этот новый киноязык в старую традицию "фабрики грез". При всем уважении к европейским мэтрам (в своих "Близких контактах третьей степени" Спилберг снял в одной из ролей одного из ведущих режиссеров французской новой волны Франсуа Трюффо), почетная, но в мире кинобизнеса маргинальная роль американского арт-хауса их явно не устраивала. Выходя на лидирующие позиции, они ни в коем случае не готовы были отказаться от доминирующей роли Голливуда, будь то старого или нового, в мировом кинопроцессе.

Тем более, что европейские конкуренты подпирали, неожиданно успешно вторгаясь на самое что ни на есть американское кинополе. Успех снятых не американцем, а итальянцем Серджио Леоне, не в Калифорнии или Неваде, а в Испании спагетти-вестернов, пусть и с неотразимым американским ковбоем Клинтом Иствудом в главной роли, заставлял искать новые решения для старых, классических, гарантирующих массовый успех жанров.

И если друг Лукаса Коппола внес новый киноязык в классическую гангстерскую драму, создав свою величественную эпопею "Крестный отец", то Лукас и Спилберг вслед за новым языком стали искать и новое содержание.

Лукас практически сразу погрузился в восходящую еще к 1930-50-м годам американскую мифологию комиксов, телесериалов и так называемых "космических опер", не претендующего даже на малейшую научную достоверность фантастически-приключенческого жанра. Как всякий, росший в те годы американский подросток, он был очарован появившимся на основе этой мифологии потоком малобюджетного кинотрэша, так называемых фильмов "категории Б", и поставил перед собой задачу превратить их в настоящее искусство.

К 1977 году, в первом фильме "Звездные войны", примешав к трэшевым историям сюжетные линии горячо любимого им Акиры Куросавы, расцветив комиксную фантасмагорию стильным космическим дизайном, к созданию которого он привлек работавшего над кубриковской "Космической Одиссеей 2001" художника Колина Кантвелла, и невиданными до тех пор в мировом кино самыми современными спецэффектами, рождаемыми в предусмотрительно основанной им еще в 1975 году специальной студии Industrial Light & Magic, Лукас эту задачу решил. Что не помешало ему, впрочем, продолжать работать над ее решением всю жизнь.

Foto: AP/Scanpix

Спилберг, сняв после вышеупомянутой "Дуэли" еще несколько столь же малозаметных картин, добился крупного прорыва в 1975 году, экранизировав в сверхреалистичной и достоверной, лишенной всяческой утрированности ужастика манере изданный всего годом ранее триллер Питера Бенчли "Челюсти".

В 1977 году он, как и Лукас, обратился к фантастике. Однако "Близкие контакты третьей степени" ничего общего со "Звездными войнами" не имели. Несмотря на фантастическую сюжетную завязку - вполне в духе научной, а не комиксной фантастики - фильм, в основе которого были детские впечатления режиссера от наблюдений за метеорными потоками, был погружен в реальную, полную достоверных бытовых подробностей американскую жизнь. А главное, в нем, как и в следующем, снятом уже после "Индианы Джонса" "Инопланетянине", была трогательная, лиричная детская линия.

Оба фильма имели грандиозный успех, и к 1977 году, когда 34-летний Джордж Лукас пригласил своего 31-летнего друга и коллегу Стивена Спилберга присоединиться к нему на отдыхе на Гавайях, оба они уже были суперуспешными режиссерами, в полном расцвете сил, в поисках нового интересного проекта.

Рождение идеи



Прямо там, на гавайском пляже, Лукас поделился со Спилбергом своей идеей, которую он вынашивал еще с 1973 года, вскоре после того, как была завершена работа над "Американским граффити". Общую концепцию идеи, как и вдохновение для "Звездных войн", он почерпнул из поп-культуры 1930-40-х годов, только на сей раз не комиксов и "космических опер", а так называемых киносериалов - растянутых на несколько выпусков, каждый по 10-15 минут, приключенческих историй.

Любитель археологии Лукас придумал в общих чертах историю о профессоре-археологе, гоняющемся по миру в поисках исторических древностей. Имя ему он дал Индиана, в честь своей любимой собаки, а фамилию - самую заурядную, Смит.

Foto: Vida Press

До Спилберга он уже пытался привлечь к постановке "Приключений Индианы Смита" еще одного своего друга - режиссера Филиппа Кауфмана. Тот поначалу увлекся идей и даже внес в нее ключевой элемент: главным предметом поисков археолога Индианы должен стать Ковчег Завета - описанный еще в Ветхом Завете священный сундук, в котором хранятся каменные скрижали Завета с десятью заповедями. Ковчег должен был стать завязкой конфликта главного героя с нацистами - Гитлер, как известно, был приверженцем всякого рода оккультных теорий.

Однако к моменту отдыха Лукаса и Спилберга на Гавайях Кауфман, привлеченный к постановке другой картины, из проекта вышел. Спилберг, обретший после успеха "Челюстей" и "Близких контактов" широкую международную известность, рассчитывал заполучить в качестве своей следующей режиссерской работы ни много ни мало очередной фильм бондианы.

Однако Лукас его убедил: Индиана лучше Бонда. Спилберг был увлечен и захвачен, но все же спросил: "А сам ты почему не возьмешься?" - "Нет, я с режиссурой покончил, бери, дарю".

К более подробной разработке сценария привлекли Лоуренса Каздана - автора сценария второго фильма "Звездных войн" "Империя наносит ответный удар", который Лукас (он Спилберга не обманул) на самом деле ставить не стал, удовлетворившись ролью продюсера.

Конструирование героя



В разработке образа и характера главного героя все трое - Лукас, Каздан и Спилберг - принимали равное участие. Началось с того, что Спилберг категорически отверг фамилию героя Смит, полагая, что она вызовет у зрителя слишком прямые ассоциации с классическим вестерном 1966 года "Невада Смит", главную роль в котором сыграл Стив Маккуин. Сошлись на фамилии, правда, ничуть не менее заурядной - Джонс.

За основу типажа Индианы Джонс взяли черты трех суперпопулярных актеров и сыгранных ими персонажей: Клинта Иствуда - "человека без имени" в "долларовой трилогии" Серджио Леоне и полицейского инспектора Гарри Калахана в серии фильмов под общим названием "Грязный Гарри"; японца Тоширо Мифуне, игравшего главные роли в классических фильмах Акиро Куросавы "Расёмон", "Семь самураев", "Трон в крови"; и Джеймса Бонда, главным экранным воплощением которого к тому времени был неотразимый Шон Коннери.

Foto: Vida Press

Характер, увлечения и моральные качества Индианы Джонс формировались в процессе бурных дискуссий. Лукас хотел, чтобы Джонс был мастером кунг-фу и плейбоем, но Каздан и Спилберг сочли, что сочетание археолога и искателя приключений и без того уже достаточно накрученное. Спилберг предлагал сделать его азартным игроком и алкоголиком, но Лукас эту идею отверг. Он считал, что Инди - так скоро стали называть главного героя - должен стать ролевой моделью для молодых зрителей: "честным, правдивым и вызывающим доверие".

И Лукас, и Спилберг сходились в том, что герой их может ошибаться и терпеть неудачи, что в ходе своих приключений он может попадать в смешные и неловкие ситуации. Это должен был быть человек, с которым зрители могли соотнести самих себя.

"Мы хотели показать, - говорил Спилберг, - что наш герой способен испытывать боль и выражать свою боль, в ярости выходить из себя, совершать ляпы и не бояться посмеяться над самим собой. То есть Индиана Джонс - не идеальный супер-герой, но его слабости и несовершенства дают зрителям возможность поверить, что воспитав в себе мужество, характер и силу воли, они тоже могут стать таким же".

Актеры



Для роли Индианы Джонса Лукас хотел относительно малоизвестного актера, который будет готов сниматься в кинотрилогии. Сегодня, 40 лет спустя, список этих "малоизвестных" имен, которые рассматривались в качестве возможных исполнителей главной роли выглядит как забавная насмешка: Билл Мюррей, Ник Нолти, Стив Мартин, Питер Койот, Джек Николсон, Джефф Бриджес.

Спилберг, впрочем, изначально хотел видеть в качестве Индианы Джонса Харрисона Форда, который впечатлил его в роли Хана Соло еще в первых "Звездных войнах". Лукас, однако, был против - он не хотел, чтобы Форд "превращался в моего Де Ниро" - имея в виду ставшую навязчивой пристрастность Мартина Скорсезе к своему любимому актеру. К тому же он не был уверен, что Форд согласится взять на себя обязательство сняться во всех фильмах трилогии.

Сошлись в конечном счете на Томе Селлеке, актере действительно малоизвестном, но казавшимся всем по большинству параметров идеально подходящим для роли Индианы Джонса. Однако Селлек был связан контрактом на главную роль в телесериале "Частный детектив Магнум".

Длительные и напряженные переговоры между Lucasfilm и производителем сериала телеканалом Си-би-эс поначалу, казалось, могли привести к компромиссу, но в итоге Селлек вынужден был с сожалением отказаться. Детектив Магнум принес ему премии "Эмми" и "Золотой глобус" и сделал его телезвездой, но по сравнению с Индианой Джонсом… Да, есть о чем сожалеть.

"Мы уже готовы были начать съемки, и тут в самую последнюю минуту поняли, что исполнителя главной роли у нас нет", - вспоминал Лукас.

Спилберг почувствовал, что руки у него развязаны и что в такой ситуации он без труда уговорит Лукаса обратиться к Форду.

Форд немного поломался, заломил за роль семизначный гонорар, семь процентов от общей кассы и право значительно переписать свои реплики. "Я ни в коем случае не хочу превратиться в этом фильме в профессора Соло", - заявил он.

Все-таки съемки пришлось немного отложить: Форду потребовалось несколько недель, чтобы под руководством опытного каскадера подтянуть физическую форму, научиться пользоваться кнутом и другим выпавшим по сценарию на долю его героя трюкам. Впрочем, своего персонажа он видел в первую очередь как ученого, а лишь затем как искателя приключений.

Foto: Vida Press

На главную женскую роль - подругу, соратницу по борьбе и любовь Индианы Джонса Марион Рейвенвуд - Спилберг хотел взять свою тогдашнюю герлфренд и будущую жену Эми Ирвинг, однако она была занята на другом проекте. Лукас видел в этой роли Дебру Уингер, но та отказалась. В итоге роль досталась 28-летней Карен Аллен - после весьма нетрадиционного кастинга. Как она вспоминала, чуть ли не первый вопрос, заданный ей Спилбергом на пробе, был насколько хорошо она умеет плеваться.

Еще один момент кастинга стоит упоминания. На роль старого верного друга Индианы и его соратника Саллаха поначалу планировался Дэнни де Вито, однако с ним не смогли сторговаться по поводу гонорара, и роль досталась Джону Рис-Дэвису. Когда Рис-Дэвис, рост которого чуть ли не под два метра, узнал, что поначалу в этой роли хотели снимать коротышку де Вито, он саркастически спросил: "Ну и что теперь, вы полагаете, что мне надо кости сокращать?"

Зерна "Списка Шиндлера" и Фонда "Шоа"



"В поисках утраченного ковчега", как и остальные снятые Спилбергом и вышедшие за пределы первоначально предполагавшейся трилогии фильмы об Индиане Джонсе, - великолепно придуманное, поставленное, сыгранное и снятое киноразвлечение, не претендующее ни на какую серьезную историческую проблематику. Главному герою и его товарищам противостоят картонные, карикатурные, смешные и абсолютно не страшные нацисты.

К началу 1980-х годов такие нацисты уже давно были изжиты из кино, однако во время Второй мировой войны и сразу после нее, в годы, когда мальчишки Джордж Лукас и Стивен Спилберг бегали смотреть те самые киносериалы, из которых и выросла эпопея об Индиане Джонсе, на экране они видели именно таких и только таких нацистов. И в этом смысле их, помещенный в 1936 год фильм соответствует правде - не исторической, а художественной.

Foto: Vida Press

"В поисках утраченного ковчега" - это воспроизведенные в новом мире, средствами нового кино воспоминания и воплощенное воображение того самого еврейского мальчишки Стивена Спилберга, который сразу после ужасов войны так и видел, что, стоит "нацику" схватиться за вожделенную реликвию, она оставит клеймо у него на ладони; что, когда нацисты погрузят ковчег в трюм своего корабля, украшающие его свастика и другие нацистские символы сами собой загорятся и уничтожат корабль; что, когда дух ковчега вырывается наружу, он превращается в сжигающий нацистов огненный столб; ну и, наконец, даже образ старающегося угодить и "нашим, и вашим" француза Рене Беллока можно рассматривать как насмешку на двойственную роль, которую играл в годы войны вишистский режим в оккупированной Франции.

Зная, что через двенадцать лет, в 1993 году, Спилберг снимет "Список Шиндлера", а еще через год, в 1994-м, он станет основателем Фонда "Шоа", призванного документировать и сохранять воспоминания людей, прошедших через ужасы Холокоста, мы несколько другими глазами смотрим на эти "подростковые" представления о карикатурном нацизме - как на зерна, проросшие через годы уже серьезными, трагичными, антифашистскими фильмами режиссера.

Вселенная Индианы Джонса



За минувшие с выхода "В поисках утраченного ковчега" 40 лет связанные с Индианой Джонсом истории превратились в настоящую вселенную. И дело тут не только в непрекращающемся, растянувшемся на десятилетия потоке новых фильмов: приквел "Индиана Джонс и храм судьбы" (1984), сиквел "Индиана Джонс и последний крестовый поход" (1989) и еще один сиквел "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008). Во всех этих фильмах, в отличие от других аналогичных кинофраншиз, бондианы или тех же "Звездных войн", нерушимым оставался союз двух главных действующих лиц - режиссера Стивена Спилберга и исполнителя главной роли Харрисона Форда. События четвертого фильма протянулись в эпоху холодной войны, в 1957 год, и борется Индиана Джонс уже не с нацистами, а с советскими диверсантами во главе с ученой-фанатичкой Ириной Спалько.

Foto: Kadrs no filmas

Нынешним летом начались съемки пятого, пока еще не имеющего названия фильма, выход которого намечен на июль следующего, 2022 года. Спилберг, поначалу намеревавший ставить и эту картину, все же решил удовлетвориться ролью продюсера, а режиссерское кресло уступил 57-летнему Джеймсу Мангольду, известному по таким фильмам как "Прерванная жизнь", байопик о Джонни Кэше "Переступить черту" и киноприключениям Росомахи из серии Marvel.

Зато самого Индиану Джонса будет играть хоть и сильно постаревший (в 2022 году ему будет 80 лет!), но все такой же неутомимый Харрисон Форд. Куда приведут его приключения пятого фильма, пока никому неизвестно - по некоторым слухам, он расскажет о развернувшейся в 1960-е годы космической гонке между США и СССР. Известно только, что это будет последний фильм франшизы. Во всяком случае последний с участием Харрисона Форда.

Лукас после "Последнего крестового похода" от участия в фильмах Спилберга отстранился, но задуманную им историю и ее главного героя покидать не захотел. В начале 1990-х он разработал новую концепцию и стал продюсером вышедшего на канале Эй-би-си телесериала "Хроники молодого Индианы Джонса", события которого происходили в 1920-е годы.

Foto: AFP/Scanpix

Сразу после выхода "В поисках утраченного ковчега" началась основанная на фильмах и развивающая их сюжеты и образы волна новелизации. Сегодня существует несколько десятков романов - как для детей, так и для взрослых - повествующих о приключениях Индианы Джонса.

Уже через год после выхода первого фильма, в 1982 году, на самой заре видеоигр, появилась первая, разработанная японской компьютерной компаний Atari видеоигра. Джорджу Лукасу потребовалось несколько лет, чтобы сообразить, насколько выгоден этот новый рынок развлечений, и что ему ни в коем случае не следует отдавать придуманного им героя и его приключения на откуп конкурентам. С 1989 года многочисленные игры об Индиане Джонсе разрабатывает и выпускает на рынок уже компания LucasArts.

Индустрия игр компьютерными и видеоиграми не ограничивается. В 1993 году появился настольный биллиард, а в 2007 году Lego-конструктор "Индиана Джонс".

В 2012 году The Walt Disney Company приобрела Lucasfilm и вместе с ним все права на разработанную Лукасом и его партнерами интеллектуальную собственность. Новый пятый фильм об Индиане Джонсе уже производится и выйдет в свет под эгидой Disney Films.

Но еще до этой сделки в 1989 году были разработаны и последовательно - сначала в Дисней-парке во Флориде, затем в Диснейлендах в Париже, Лос-Анджелесе и Токио - выстроены грандиозные аттракционы, позволяющие желающим погрузиться в волшебный мир приключений Индианы Джонса.

Начав с поиска иного, отличного от традиционного Голливуда современного киноязыка, Джордж Лукас и Стивен Спилберг создали грандиозную глобальную мультимедийную империю, которая превосходит любые мифологемы массовой культуры прошлого - будь то Шерлок Холмс, Тарзан или Джеймс Бонд.

И если не считать появившихся уже в последние десятилетия "Властелина колец" и "Гарри Поттера", то единственные реальные конкуренты Индиане Джонсу - созданные теми же Лукасом и Спилбергом "Звездные войны" и динозавры Юрского периода.