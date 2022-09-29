Инициация мужчины, женщины и демонов: о чем рассказывает новое латвийское молодежное кино?

На прошлой неделе вышли три премьеры фильмов латвийских режиссеров — все про жизнь, боли и радости современной молодежи. "Упурга" - приключенческий триллер о поиске острых ощущений и тайных смыслов. "Милый друг" - драма амбициозного юного карьериста, который пытается найти в себе чувства. "Неоновая весна" - попытки забыться и что-то себе доказать молодой студентки на фоне неусыпной рейв-тусовки. Портал Delfi рассказывает подробно о новом кино.

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В трех фильмах, снятых за период пандемии молодыми и модными латвийскими режиссерами, похоже, снялись все юные и очень красивые звезды латвийского театра. Впрочем, и про многоопытных звезд не забыли — им в этот раз достались роли преимущественно второго плана.

"Милый друг" (Mīlulis), реж. Станислав Токалов

Романтичная драма с острыми ощущениями: "О темной стороне реальности, в которой мы живем"

В кинотеатрах Латвии — с 23 сентября

О чем фильм? Матис - амбициозный юноша, решивший любым способом вырваться из неказистой квартирки в спальном районе в люди. Мостом в новую жизнь для него становится состоятельная бизнес-вумен, которая пристраивает своего милого друга к участию в сомнительных делах по части недвижимости — освобождать жилье от должников, подмасливать чиновников... Атрофия чувств помогает ему не сильно сокрушаться по содеянному. И когда влиятельная любовница внезапно умирает, юноша не в состоянии ни погоревать толком, ни сострадать ее оставшейся сиротой дочке. А тут еще соблазн прибрать к рукам внезапно оставшийся без хозяйки роскошный дом.

И все же внезапно свалившаяся ответственность за ребенка потихоньку начинает менять установки — из заносчивого и угловатого юнца Матис, пусть и в ритме "шаг вперед, два назад" превращается в мужчину, способного на поступки...

Foto: Kadrs no video

Почему стоит смотреть? Острый сюжет, откровенные сексуальные сцены, интересные съемки модного румынского оператора Олега Муту, эффектный исполнитель главной роли — восходящая звезда театра "Дайлес" Карлис Арнольдс Авотс…

"Главному герою фильма Матису 26 лет – в 2016 году, когда началась работа над проектом, ему было столько же, сколько Латвии после восстановления независимости. Матис для меня – это Латвия, молодое государство, которое пытается рассказать всему остальному миру про свое величие. Кино не должно хвалить, облизывать. Очень надеюсь, что в новом фильме нам удалось затронуть темную сторону реальности, в которой мы живем. Мне не принципиально, понравится тебе этот фильм или нет. Я буду рад, если он тебе не понравится. И если понравится – тоже. Главное, чтобы он вызвал эмоции".

"Неоновая весна" (Neona pavasaris), реж. Матис Кажа

Молодежный фильм, насыщенный техно-музыкой: "Не проспи молодость"



В кинотеатрах Латвии - с 14 октября.

О чем фильм? Студентка Лайне с маленьким братом живет в состоятельном пригороде Риги. Связь с живущей за границей мамой — только по телефону. Вечно занятый "более важными делами" отец - в постоянных разъездах. Не успев найти себя, свое я, девушка вынуждена брать на себя ответственность за брата, к чему совершенно не готова. Случай приводит ее в бессонную рейверскую тусовку, где громкая музыка и наркотики позволяют приглушить тревогу на сердце и утратить связь с гнетущей реальностью. А новая чувственная подруга Гунда открывает в Лайне безудержную сексуальность.

Foto: Publicitātes attēls

Почему стоит смотреть? Рождение молодой женщины, отношения родителей и детей, поиск эмоциональной близости друг к другу и, увы, наркотики — темы исключительно актуальные.

Свой предыдущий фильм "Вкус воды" режиссер Матис Кажа, точнее его оператор Александр Гребнёв, снимал без единой склейки. И в этот раз не преминул воспользоваться эффектным приемом — каждая сцена снята непрерывным кадром, что создает эффект документальности и вовлеченности, да и весьма прагматично в условиях скромного бюжета 130-150 тысяч евро. Сэкономить позволила и… пандемия. Летом 2020 года молодежные тусовки были запрещены, а в рамках киносъемок — законны. Так режиссеру удалось с минимумом расходов организовать съемки массовых рейвов (до 300 человек) в зданиях Рижского цирка и Даугавгривской крепости.

К написанию диалогов приобщились все актеры, особенно постаралась исполнительница главной роли — поэтесса Мария-Луиза Мельке. Другие главные роли достались юным звездам Нового Рижского театра Гердсу Лапошке, Матису Озолсу и Грете Трушиной. На встрече со зрителями Гердс признался, что впервые оказался на съемочной площадке с таким безумным светом и громким звуком, а влияние наркотиков постигал через умные книги и при помощи хореографа движений. Сам же он — категорически против. И другим не советует.

"Упурга" (Upurga), реж. Угис Олте

Мифологический триллер на лоне дикой природы: "Кто ищет — тот пропадет"

В кинотеатрах Латвии — с 4 октября

О чем фильм? Одержимый своей работой гид по экстремальному туризму Андрейс однажды приводит съемочную группу, в которую входит и его сестра, в долину бурной реки для съемки рекламы вегетарианских колбасок. Череда загадочных событий заканчивается тем, что веселая компания исчезает. Чтобы найти пропавших людей, Андрею приходится одному отправиться по их следам в лесную чащу, и противостоять внешним силам и внутренним демонам. Выясняется, что осенью в этой местности пробуждаются таинственные силы природы, под воздействием которых оказываются агрессивные ливы и тайные заквасчики капусты. Вскоре Андрей понимает: кто ищет, тот сам пропадет или, наоборот, найдет себя...

Foto: Kadrs no filmas

Почему стоит смотреть? Очень качественный триллер, не отпускающий до самых титров. В главной роли — юная звезда Национального театра Игорс Шелеговскис. Как и его герой, актер перешел из "возраста верблюда" (учится и принимает помощь) в "возраст льва" (готов сам решать свои проблемы). Его партнерши — актрисы Нового рижского театра Элвита Раговска и Инга Тропа. Неожиданную для себя роль сыграла театральный режиссер Мара Кимеле. Ради съемок актерам пришлось освоить навыки гребли в бурной реке и ныряния на глубину.

Фильм снимался в живописных пейзажах Турайды, где у каждого камня и дерева — своя легенда и сказание, а природа может как пленять красотой, так и сражать деструктивностью, требуя нестандартных решений. Так, Элвита Раговска вспомнила о встрече с кабанихой: лучшим решением для нее стало лечь на землю лицом вниз и не смотреть. Для пущей загадочности режиссер Угис Олте "населил" свою кино-Упургу не то потомками, не то духами ливов, которые в незапамятные времена жили по всей Видземе, о чем свидетельствуют и названия местности - Тинужи, Алажи, Алоя, Лимбажи… Фильм снимался под рабочим названием Малдупе, позже пришло более энергичное слово "Упурга": upe – "река" на латышском, urga – "река" на ливском...