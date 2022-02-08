Иногда они ошибаются. "Сияние", "Маска" и другие культовые фильмы, номинированные на "Золотую малину"

Организаторы антипремии "Золотая малина" объявили о создании особой номинации специально для Брюса Уиллиса - "Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года". Актер провинился тем, что в прошлом году сыграл в слишком большом, по мнению организаторов, количестве плохих фильмов, насчитав аж 8 неудачных проектов с участием "крепкого орешка". Но так ли они правы в своих оценках?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Если углубиться в историю премии за худшие достижения в кинематографе, которой в прошлом году исполнилось уже 40 лет, можно найти множество довольно спорных случаев, когда номинанты и лауреаты премии добивались признания критики и зрителей, а фильмы становились культовыми.

Джим Керри





На "Золотую малину" Джим Керри был номинирован как "Худшая новая звезда" в 1994 году. Впоследствии фильмы с его участием "Эйс Вентура: В поисках домашних животных", "Маска" и "Тупой и ещё тупее" тоже удостоились номинации. Сейчас эти фильмы считаются классикой жанра комедии, а Джим Керри стал одним из самых известных и уважаемых актеров этого жанра. Многие драматические работы раскрыли его талант, сделав Керри настоящей голливудской звездой и каждый новый фильм с его участием — всегда событие.

Робин Уильямс





В 1999 году Робин Уильямс был номинирован как "Худший актер" за роль в фильме "Двухсотлетний человек" (1999), который теперь стал особенно любим зрителями.

"Сияние"





Фильм "Сияние" 1980 года получил две номинации на "Золотую малину" — за худшую режиссуру и худшую актрису. Режиссером картины был Стэнли Кубрик, а актрисой — Шелли Дювалл. В итоге результате картина закрепила за Кубриком статус великого режиссера, а роль Шелли Дювалл стала одной из самых известных в истории фильмов ужасов.

"Ведьма из Блэр: Курсовая с того света"





Фильм "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света" 1999 года получил номинацию как "Худший фильм". Эта почти любительская кинолента с бюджетом в 60 тысяч долларов собрала в прокате 248 миллионов долларов. Интересно, что эта картина популяризировала тогда почти неисследованный жанр "найденной видеозаписи". Фильм стал культовым и породил множество фильмов-последователей мистического содержания.

Брайан Де Пальма





Американский кинорежиссер Брайан Де Пальма получил номинацию за худшую режиссуру в 1984 году. Теперь его фильм "Лицо со шрамом" стал легендарным и считается одним из лучших гангстерских фильмов всех времен.

Эннио Морриконе





Композитор Эннио Морриконе получил номинацию за "Худшую музыку к фильму" в 1982 году за фантастический фильм ужасов "Нечто". Саундтрек великого композитора к фильму был весьма минималистичным, но при этом идеально вписался в мрачную и мистическую атмосферу картины, удерживая зрителей в постоянном напряжении.

Милла Йовович





Милла Йовович получила номинацию как "Худшая актриса второго плана" в 1998 году за фильм "Пятый элемент". Он же и сделал актрису популярной. Актер Крис Такер тоже получил номинацию за роль эксцентричной звезды Руби Рода, но в категории "Худшая новая звезда". Сейчас уже очевидно, что оба решения организаторов "Золотой малины" расходятся с позицией современного зрителя.

Актеры сериала "Друзья"





Четверо актеров сериала "Друзья" — Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер, — получили номинацию как "Худшие новые звёзды" в 1996 году. Правда номинировали их не за культовых "Друзей", а за полнометражные фильмы 1996 года: "Только она единственная", "Мать", "Эд" и "Чужие похороны".

Дэнни Де Вито





Дэнни Де Вито получил номинацию как "Худший актер второго плана" в 1993 году за роль Пингвина в фильме "Бэтмен возвращается". Вместе с "Золотой малиной" Де Вито был номинирован и в противоположных категориях на премии "Сатурн" и "MTV". Спустя почти 30 лет его Пингвин считается одним из лучших комиксных злодеев всех времен.

Том Круз и Брэд Питт





Актеры Том Круз и Брэд Питт были номинированы как "Худшая экранная пара" в 1995 году за фильм "Интервью с вампиром". Удивительно, ведь теперь "Интервью с вампиром" считается образцом жанра, а для Брэда Питта это был достаточно важный фильм перед взлетом его карьеры во второй половине 90-х.