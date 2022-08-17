Иногда они возвращаются. У знаменитой "Пилы" будет очередное продолжение

Студия Lionsgate официально объявила о запуске в производство десятой серии кинофраншизы "Пила", которая будет представлена зрителям уже в канун Хэллоуина 2023 года.

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Режиссер Кевин Гротерт также вернется во франшизу, чтобы снять очередное продолжение. Ранее он руководил созданием ленты "Пила 6", которая наряду с оригиналом считается у фанатов самой любимой.

Детали сюжета все еще держатся в секрете, хотя студия обещает, что десятая часть "покорит сердца фанатов новыми хитроумными ловушками". Также неясно, будет ли это прямым продолжением последнего фильма "Пила: Спираль", вышедшего в 2020 году, и не снискавшего особой популярности.

В центре сюжета "Пила", как правило, оказывается группа людей, которые вынуждены бороться за свои жизни, преодолевая смертельные ловушки, созданные конструктором по прозвищу Пила. Премьера первой части состоялась в 2003 году, запустив карьеру режиссера Джеймса Вана. С тех пор было выпущено множество продолжений, а сам проект получил у поклонников жанра статус культового.